Переживший кому кадет из Улан-Удэ продолжает реабилитацию. Фото: предоставлено Натальей ПРИМАК.

Кирилл Примак из Улан-Удэ был настоящей гордостью кадетского училища - круглый отличник, спортсмен, участник престижных турниров. Ему пророчили блестящее будущее в элитных подразделениях и стремительный карьерный рост.

Но один роковой удар во время конфликта на уроке физкультуры в одночасье перечеркнул все планы. В 16 лет парень пережил кровоизлияние в мозг, восемь суток комы, заново учился говорить, ходить и даже вспоминать простейшие вещи. С той страшной трагедии минуло уже семь лет. Все это время сибиряк не сдавался - прошел десятки реабилитаций в лучших клиниках страны и, вопреки мрачным прогнозам врачей, добился колоссальных успехов. Как сегодня живет повзрослевший Кирилл – в материале КП-Иркутск.

Получил два удара

С раннего детства Кирилл видел себя в форме. В его семье были военные, но мальчика растила одна мать, и, возможно, именно поэтому он так стремился стать защитой и опорой для близких. В пятом классе он поступил в кадетское училище. - Сын учился отлично, участвовал в соревнованиях по футболу, ездил на Кремлевский кадетский бал, - рассказывала ранее КП-Иркутск мать Кирилла, Наталья Примак. – Мечтал поступить в университет ФСБ в Санкт-Петербурге.

Трагедия произошла 21 января 2019 года. Был обычный урок физкультуры в республиканской кадетской школе-интернате, мальчишки играли в баскетбол. Кирилл и его одноклассник не поделили мяч. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, которую преподаватель тут же пресек, разведя парней в стороны. Казалось бы, что конфликт улажен. - После звонка сын отправился переодеваться, и прямо в раздевалке тот самый парень подскочил к нему и ударил в левую часть лица. Кирилл даже не успел среагировать, как следом прилетел еще один удар – снова в то же место.

Кирилл Примак из Улан-Удэ был настоящей гордостью кадетского училища - круглый отличник, спортсмен, участник престижных турниров. Фото: предоставлено Натальей ПРИМАК.

Подросток не стал отвечать на удар. Как рассказывала Наталья, он переоделся и пошел до следующего урока, но досидеть его не смог – лицо распухло, а голова сильно болела. Преподаватели увели его в учительскую и вызвали мать. - Приехав туда, я была в шоке. Врача сыну никто не вызвал, первую помощь не оказали. Он ждал меня с опухшим лицом, чтобы я сама позвонила в скорую.

Провел 8 дней в коме

В больнице Кириллу сделали рентген. По словам Натальи, дежурный врач-нейрохирург заверил, что переломов нет, а ЛОР посоветовал мазь от синяка. С этим мать и сын уехали домой. Но боль не проходила, Кирилл перестал чувствовать зубы. На следующий день он остался дома, чтобы отлежаться. А к вечеру третьего дня парню стало совсем плохо. Пока Наталья пыталась дозвониться в скорую, парень потерял сознание. - Сын впал в кому. Ему провели срочную операцию. Оказалось, что у Кирилла произошло кровоизлияние в мозг. Также врачи выявили оскольчатый перелом задней стенки верхней челюстной пазухи, перелом скуловой кости слева со смещением. Кирилл провел в коме 8 суток. А когда очнулся, врачи не давали оптимистичных прогнозов - боялись, что парень не заговорит.

Получает диплом

С той трагедии прошло уже семь лет. Сейчас Кириллу 23 года, последние три из них он вместе с мамой живет в Санкт-Петербурге. Переезд стал настоящим спасением: в северной столице семья попала в хорошую реабилитационную клинику, где парень получает необходимую помощь.

Сейчас Кириллу 23 года, последние три из них он вместе с мамой живет в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено Натальей ПРИМАК.

Но путь к этому был долгим и невероятно тяжелым. - Я искала различные выходы, обращалась в разные клиники, лишь бы только поднять сына, - рассказывает Наталья. - Сначала были федеральные центры. После операции мы сразу отправилась в Тюмень, затем летали в Москву – в центр Пирогова и детскую РДКБ, потом в Санкт-Петербург. А дальше – Евпатория, Екатеринбург. Так и жили: месяц в Улан-Удэ, месяц в Москве, месяц дома, месяц в Питере. Объявляли сборы средств. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на нашу беду. Помогали кто чем могли!

Восстановление шло медленно.

- Сначала сын вообще ничего не помнил, друзей даже не узнавал. Когда мы лежали в больнице, ребята приходили по одному, заходили. Потихонечку вспоминал и восстанавливался. За это время Кирилл закончил 11 классов, сдал экзамены и получил аттестат. А сейчас он студент IT-колледжа в Санкт-Петербурге, осваивает профессию оператора цифровых систем.

Сын впал в кому. Ему провели срочную операцию. Фото: предоставлено Натальей ПРИМАК.

- Сын успешно влился в коллектив, учится на пятерки, сессию сдает. Ему очень нравится, он с удовольствием ездит на занятия. Недавно прошел практику в МФЦ. Несмотря на успехи, восстановление продолжается. - У Кирилла левое полушарие поражено на две трети. Врачи в Москве удивляются, что правое полушарие взяло всю работу на себя. Говорят, это благодаря хорошей базе, которая была заложена раньше: он ведь отлично учился, много читал, занимался спортом. Парень регулярно посещает реабилитационные центры, ходит в бассейн – успешно переплывает 25-метровый бассейн без остановок. Сейчас основная задача - восстановить подвижность правой руки. Также из-за последствий травмы у парня есть проблемы со зрением. В Санкт-Петербурге Наталья и Кирилл постепенно обживаются, в свободное время посещают музеи и экскурсии. Особенно парень любит ходить в Эрмитаж. Старые друзья из Улан-Удэ поддерживают связь с Кириллом по интернету. А вот новых близких друзей в большом городе найти пока сложно.

«Мы всех простили»

За это время Кирилл закончил 11 классов, сдал экзамены и получил аттестат. Фото: предоставлено Натальей ПРИМАК.

Кирилл и его мама сумели отпустить обиду. Как рассказывает Наталья, расследование и судебные разбирательства длились 2,5 года. - Парню дали 14 месяцев колонии, хотя прокурор просил 3,5 года. Прямо в зале ему наручники надели. Я тоже плакала. В зале суда одноклассник Кирилла признал вину и извинился. Суд присудил выплату около полутора миллионов, но семья месяцами задерживала платежи. Несколько месяцев назад я получила оставшуюся сумму. Что касается врача, который осматривал сына на первичном приеме, он год был под следствием. Суд признал его ошибки, но решил, что инвалидность наступила от удара, а не от его действий. Его уволили.

Сегодня мама и сын живут одной главной мечтой.

- Мечтаем, чтобы сын получил диплом, чтобы освоил профессию, социализировался, трудоустроился. Будем искать варианты - может, дистанционно, а может, в коллектив. Кирилл ведь такой общительный, любознательный, порядочный парень. Таким он и остался. Очень хочу, чтобы он встретил девушку, чтобы создал семью. Чтобы он реализовался в профессии и был счастлив!