Решили увидеться перед вахтой, а попрощались навсегда: встреча друзей в кафе закончилась трагедией

Суд вынес приговор за нападение в кафе на улице Розы Люксембург Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Иркутске вынесен приговор отцу и его несовершеннолетнему сыну за жестокое убийство в кафе на улице Розы Люксембург. Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

39-летний мужчина и его 17-летний сын признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, а также в хулиганстве.

- Каждое заседание суда для нас - это новое переживание той страшной ночи. Очень хочется, чтобы вся эта история поскорее завершилась, а виновные понесли наказание по всей строгости закона, - делятся родственники Ивана.

- Суд назначил отцу наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его сыну - 6 лет в воспитательной колонии. Дело третьего фигуранта выделено в отдельное производство, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Трагедия произошла 27 мая 2025 года. 32-летний Иван в кафе, чтобы встретиться с приятелем перед выездом на вахту. Он работал аппаратчиком-гидрометаллургом в золотодобывающей компании, был жизнерадостным и отзывчивым человеком, душой компании, так описывали его друзья и родственники.

В тот вечер он планировал просто провести время с другом, но его планам не суждено было сбыться. Нападавших было трое: двое взрослых мужчин и 16-летний подросток, оказавшийся сыном одного из них.

Они без причины набросились на Ивана и его товарища, избивая их руками и ногами, а затем применили в дело нож. От полученных ран Иван скончался на месте.

Они без причины набросились на Ивана и его товарища. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Друг погибшего успел укрыться в подсобном помещении кафе и был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Хоронили Ивана на малой родине, в Бохане. Тот день запомнился страшным моментом: 70-летней матери погибшего внезапно стало плохо - у женщины сильно прихватило сердце прямо на кладбище.

Родные сильно переживали за её состояние. Сестра погибшего Валентина рассказала корреспонденту КП-Иркутск, что подсудимые формально признали вину, но искреннего раскаяния она не чувствует.

- Живём дальше только ради маленького племянника - сыну Ивана уже почти четыре года. Он ещё не знает всей правды, но иногда, глядя на фотографии, спрашивает о папе. Мы поддерживаем связь с его мамой, чтобы мальчик чувствовал, что он не один, - делился сестра Ивана - Валентина.

Суд также взыскал с осуждённых 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу сестры погибшего.

- В день годовщины трагедии собрались все, кто знал и любил Ивана: друзья, родные, одноклассники. Мы помянули его добрым словом, вспоминали, каким он был светлым человеком. Память о нём навсегда останется в наших сердцах, - делится Валентина.