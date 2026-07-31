Фото: СУ СКР по Иркутской области.
Тот майский вечер прошлого года для 30-летнего Ивана из Иркутска стал последним. Он зашел в кафе на улице Розы Люксембург в областном центре, чтобы повидаться с приятелем перед выездом на вахту. Но вместо теплой беседы на них с товарищем набросились трое: двое взрослых мужчин и 16-летний подросток, оказавшийся сыном одного из нападавших. От полученных ударов Иван скончался на месте. Сейчас судебное расследование уже близится к завершению. Подробности – в материале КП-Иркутск.
Иван приехал в Иркутск из Бохана около десяти лет назад. Устроился аппаратчиком-гидрометаллургом в золотодобывающую компанию, и все у него складывалось – на работе ценили, а дома его ждал двухлетний сын.
- Брат всегда был жизнерадостным, отзывчивым человеком, душой коллектива и любящим отцом, - рассказывала ранее КП-Иркутск сестра Ивана Валентина.
В юности сибиряк активно занимался спортом: тягал гири, играл в волейбол и футбол. С возрастом его увлечения дополнили гитара, мотоциклы и рыбалка.
Трагедия произошла 27 мая 2025 года в одном из кафе Иркутска. Иван планировал провести вечер с приятелем, ведь через два дня ему предстояло вернуться на вахту. Но этим планам не суждено было сбыться. Внезапно завязалась драка - их оппонентами оказались двое мужчин 38 и 40 лет, а также 16-летний сын одного из них.
- Насколько я поняла, поводом послужил какой-то конфликт, в который попал друг Вани – Павел*. Брат, видимо, просто вступился за товарища. С нападавшими они раньше никогда не пересекались – те оказались случайными посетителями кафе. Других подробностей не знаю.
Видео: СУ СКР Иркутской области.
Все трое жестоко избили Ивана и его товарища: били руками и ногами, а затем достали нож. От полученных ран Иван скончался на месте происшествия. Павлу повезло больше: он укрылся в подсобном помещении кафе, откуда его госпитализировали. Позже врачи оценили его состояние как стабильное, ему ничего не угрожало.
Фото: СУ СКР по Иркутской области.
- Мы с Павлом не знакомы, я видела его один-единственный раз - в день похорон, - рассказывала Валентина.
Хоронили Ивана на малой родине, в Бохане. Тот день запомнился страшным моментом: 70-летней матери погибшего внезапно стало плохо - у женщины сильно прихватило сердце прямо на кладбище. Родные сильно переживали за ее состояние.
Нападавших задержали. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас судебное расследование уже близится к завершению.
- 3 августа состоятся прения сторон, после чего суд огласит приговор, - рассказывает КП-Иркутск Валентина. – Сейчас на скамье подсудимых находятся двое: отец и его 16-летний сын. Третий обвиняемый в этом заседании не участвует.
Фото: СУ СКР по Иркутской области.
По словам Валентины, подсудимые формально признают вину, но искреннего раскаяния в их словах она не чувствует. Родственники нападавших не пытались связаться с семьей погибшего, не принесли извинений и не предложили материальной помощи.
Тяжелее всего происходящее переживает мать Ивана. Женщина постоянно плачет, боль утраты не отпускает ее ни на день. Сама Валентина признается, что каждое судебное заседание дается ей с трудом:
- Каждый раз заново переживаю случившееся. Хочется одного - чтобы все поскорее закончилось и виновные понесли заслуженное наказание.
Семья старается жить дальше ради маленького племянника. Сыну Ивана скоро исполнится четыре года. Он пока не знает всей правды, но иногда спрашивает о папе и узнает его на фотографиях. Родные поддерживают связь с его мамой.
Годовщину трагедии поминали с друзьями, родственниками и одноклассниками Ивана - все, кто его знал и любил, пришли почтить его память.
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