От полученных ударов Иван скончался на месте. Сейчас судебное расследование уже близится к завершению. Фото: предоставлено сестрой. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Тот майский вечер прошлого года для 30-летнего Ивана из Иркутска стал последним. Он зашел в кафе на улице Розы Люксембург в областном центре, чтобы повидаться с приятелем перед выездом на вахту. Но вместо теплой беседы на них с товарищем набросились трое: двое взрослых мужчин и 16-летний подросток, оказавшийся сыном одного из нападавших. От полученных ударов Иван скончался на месте. Сейчас судебное расследование уже близится к завершению. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Был душой компании

Иван приехал в Иркутск из Бохана около десяти лет назад. Устроился аппаратчиком-гидрометаллургом в золотодобывающую компанию, и все у него складывалось – на работе ценили, а дома его ждал двухлетний сын.

- Брат всегда был жизнерадостным, отзывчивым человеком, душой коллектива и любящим отцом, - рассказывала ранее КП-Иркутск сестра Ивана Валентина.

В юности сибиряк активно занимался спортом: тягал гири, играл в волейбол и футбол. С возрастом его увлечения дополнили гитара, мотоциклы и рыбалка.

Кровавая расправа

Трагедия произошла 27 мая 2025 года в одном из кафе Иркутска. Иван планировал провести вечер с приятелем, ведь через два дня ему предстояло вернуться на вахту. Но этим планам не суждено было сбыться. Внезапно завязалась драка - их оппонентами оказались двое мужчин 38 и 40 лет, а также 16-летний сын одного из них.

- Насколько я поняла, поводом послужил какой-то конфликт, в который попал друг Вани – Павел*. Брат, видимо, просто вступился за товарища. С нападавшими они раньше никогда не пересекались – те оказались случайными посетителями кафе. Других подробностей не знаю.

Трех подозреваемых заключили под стражу. Видео: СУ СКР Иркутской области.

Все трое жестоко избили Ивана и его товарища: били руками и ногами, а затем достали нож. От полученных ран Иван скончался на месте происшествия. Павлу повезло больше: он укрылся в подсобном помещении кафе, откуда его госпитализировали. Позже врачи оценили его состояние как стабильное, ему ничего не угрожало.

Все трое жестоко избили Ивана и его товарища: били руками и ногами, а затем достали нож. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

- Мы с Павлом не знакомы, я видела его один-единственный раз - в день похорон, - рассказывала Валентина.

Хоронили Ивана на малой родине, в Бохане. Тот день запомнился страшным моментом: 70-летней матери погибшего внезапно стало плохо - у женщины сильно прихватило сердце прямо на кладбище. Родные сильно переживали за ее состояние.

«Раскаяния в их словах не чувствую»

Нападавших задержали. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас судебное расследование уже близится к завершению.

- 3 августа состоятся прения сторон, после чего суд огласит приговор, - рассказывает КП-Иркутск Валентина. – Сейчас на скамье подсудимых находятся двое: отец и его 16-летний сын. Третий обвиняемый в этом заседании не участвует.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Фото: СУ СКР по Иркутской области.

По словам Валентины, подсудимые формально признают вину, но искреннего раскаяния в их словах она не чувствует. Родственники нападавших не пытались связаться с семьей погибшего, не принесли извинений и не предложили материальной помощи.

Тяжелее всего происходящее переживает мать Ивана. Женщина постоянно плачет, боль утраты не отпускает ее ни на день. Сама Валентина признается, что каждое судебное заседание дается ей с трудом:

- Каждый раз заново переживаю случившееся. Хочется одного - чтобы все поскорее закончилось и виновные понесли заслуженное наказание.

Семья старается жить дальше ради маленького племянника. Сыну Ивана скоро исполнится четыре года. Он пока не знает всей правды, но иногда спрашивает о папе и узнает его на фотографиях. Родные поддерживают связь с его мамой.

Годовщину трагедии поминали с друзьями, родственниками и одноклассниками Ивана - все, кто его знал и любил, пришли почтить его память.

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