Джалил Иянов вернулся без глаза, с десятком осколков в теле и с твердым убеждением: вот теперь все только начинается. Фото: предоставлено героями публикации

Джалил Иянов мог бы до сих пор работать строителем в Тюмени. Но два года назад его жизнь изменилась – он подписал контракт и отправился в зону СВО. Вернулся без глаза, с десятком осколков в теле и с твердым убеждением: вот теперь все только начинается. Сейчас он живет в Бурятии, строит туристическую базу и мечтает о будущем с любимой, которая принимает его таким, какой он есть. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Из строителей - в десантники

Джалил родился и вырос в Тюменской области. Окончил юридический техникум, затем отслужил два года на Северном флоте. После осознал: юристом быть не хочет. Пошел на стройку. Сначала просто деньги зарабатывать – на свадьбу копил. А потом как-то втянулся. Так и остался в этой сфере на долгие годы.

Монтировал двери, стелил полы. Относился к делу как к искусству. Заказчики знали: если Джалил берется за работу - будет сделано на совесть.

Так и жил - строил дома, растил сына, строил планы на будущее. Но началась специальная военная операция.

- В 2022 году у меня в рамках частичной мобилизации призвали двоюродного брата, - вспоминает 42-летний Джалил. – К сожалению, он погиб. А затем ВСУ перешли границу Курской области. Я смотрел новости и понимал: оставаться в стороне нельзя.

Джалил решил пойти добровольцем в зону СВО.

- Я давал присягу! И я люблю свою страну. Близким ничего не сказал. Поставил их перед фактом, когда уже садился в поезд.

На тот момент Джалил был уже в разводе, но с бывшей женой они воспитывали сына вместе. С собой «за ленточку» он взял кусочек пеленки, в которую заворачивали мальчика, когда тот родился. Носил в грудном кармане, у самого сердца.

Получил ранение

В августе 2024 года он попал в 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Боевого опыта – ноль, но Джалил вырос в деревне, ходил в лес на охоту и на рыбалку. Знает, как выживать.

- Выполнял разные задачи: занимал опорные пункты ВСУ, проводил зачистку, ходил в разведку. Шли в тыл к противнику, делали свою работу. Главная задача – закрепиться и удержать позицию. Могли управиться за двадцать минут, а могли на боевом задании находиться и несколько недель без отдыха. Самое важное – знать тактическую медицину, чтобы в критической ситуации помочь себе и товарищу.

Джалил решил пойти добровольцем в зону СВО. Фото: предоставлено героями публикации

В октябре 2024 года группа Джалила шла в разведку в Суджанском районе, когда их засек вражеский дрон.

- Начался обстрел. Все, что летает, летело в нас. Я подорвался на мине-растяжке буквально в полутора метрах. Товарищи, которые были сзади, среагировали мгновенно. Откатили меня, наложили жгуты, оказали первую помощь. Ребята из моей группы – герои!

Собрали по кусочкам

В госпитале Курска врачи боролись за его жизнь. Левая сторона была перебита: рука практически оторвана, ноги, ключица, челюсть. Левый глаз потерян. Осколки - по всему телу. Джалила собирали буквально по частям - руку спасли с помощью аппарата Илизарова.

После эвакуации и лечения в госпитале имени Бурденко военнослужащего направили в Бурятию.

На восстановление ушло почти полтора года. Джалил учился жить заново: ходить, держать предметы в руках, смотреть одним глазом.

В октябре 2024 года группа Джалила шла в разведку в Суджанском районе, когда их засек вражеский дрон. Фото: предоставлено героями публикации

- Злился, когда лил воду в стакан и промахивался, - признается он. - Но не сдавался. Человек в итоге привыкает ко всему.

«Отправил старую фотографию»

В Улан-Удэ у Джалила началась новая жизнь. Здесь он встретил Викторию. Свел их общий знакомый в феврале 2025 года, когда мужчина еще проходил лечение в госпитале.

- Товарищ рассказал, что есть такая девушка. Я решил познакомиться. Правда, комплексовал тогда еще из-за потерянного глаза. Отправил ей свою старую фотографию. А уже когда приехал на встречу, поставил перед фактом: какой есть, - улыбается Джалил.

А 38-летнюю Викторию это вовсе и не смутило. Она профессиональный массажист. И когда увидела перебинтованного десантника, поняла: это ее человек.

- После первой встречи возникло ощущение, что мы знакомы давно, - признается Джалил.

На выплаты по ранению мужчина купил земельный участок площадью 14 соток на Гусином озере. Здесь решил построить туристическую базу. Фото: предоставлено героями публикации

Виктория буквально выхаживала его. Левая рука не работала - она массировала ее каждый день, чтобы наладить кровообращение. Была его глазами, пока он адаптировался к новой жизни.

- Если бы не она, нервов бы не хватило. Вика до сих пор делает массаж, особенно в жару - руки горят, кровообращение плывет, осколки дают о себе знать. А их у меня в теле, к слову, осталось около десятка.

Джалил и Виктория живут вместе уже полтора года. Задумываются о свадьбе.

«Я ни о чем не жалею»

На выплаты по ранению мужчина купил земельный участок площадью 14 соток на Гусином озере. Здесь решил построить туристическую базу.

- С марта работаем безвылазно. Сами бурили мерзлую землю, ставили столбы, возвели своими руками четыре домика из бруса. Установили мангальную зону, волейбольную площадку. Уже принимаем отдыхающих.

Почему Бурятия? Джалил признается: его зацепили люди.

- В Тюмени хорошо, это лучший город для меня. Но здесь люди простые, добрые, трудолюбивые. Байкал, горы, природа невероятная! У меня всегда давление низкое, а здесь я чувствую себя отлично. А еще очень много яркого солнца!

Джалил поддерживает связь с сыном каждый день. Мальчишке сейчас 11 лет, он занимается карате. И очень гордится отцом.

- Сын знает: папа был в зоне СВО, папа - десантник. Я для него пример. И это многого стоит, - рассказывает Джалил. – Я ни капли не жалею, что моя судьба сложилась именно так. На службе у меня появились настоящие друзья, братья, которых не было за 40 лет. Мы вместе делили хлеб, вместе рисковали жизнью. Я встретил свою любовь, строю базу и нашел новое дело жизни. Все, что со мной случилось - это не зря!

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