35-летний Николай Куменов стал первым в современной России полным кавалером Георгиевского креста. Фото: Наталья Шершакова

Летом 2022 года он работал в дорожном ремонтно-строительном управлении, воспитывал детей и о военной карьере даже не думал. Через три года – он уже командир разведвзвода, штурмовал опорники, брал пленных и получил четыре Георгиевских креста. А еще через год - стоял в Кремле, и Владимир Путин жал ему руку. 35-летний Николай Куменов стал первым в современной России полным кавалером Георгиевского креста. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Первый полный кавалер Георгиевского креста из Бурятии Николай Куменов: биография, подвиг, личная жизнь, фото

«Совесть не позволила остаться дома»

- Я родом из Кяхтинского района. Рос с бабушкой. Мама и папа были рядом, но я все равно больше с ней времени проводил, - рассказывает Николай. - В школе учился нормально, без троек. Занимался спортом, особенно любил волейбол. Обычное детство, как у всех. В роду кадровых офицеров у нас никогда не было. Только прадедушка воевал в Великую Отечественную войну.

После школы сибиряк поступил в училище на автомеханика. Затем прошел срочную службу в Хабаровске, в стрелковых войсках. Вернулся, устроился в Кяхтинское дорожно ремонтное-строительное управление, где ремонтировал и строил дороги.

Жизнь шла своим чередом. Работа, дом, семья. С женой развелся, но троих детей не бросил. Старшей дочери Николая на тот момент было 10 лет.

А летом 2022 года сибиряк принял решение, которое изменило все – он подписал добровольческий контракт и отправился в зону СВО на полгода.

- Ребята туда ушли – кому 18 лет, кому 19, 20. А я тут, 30-летний, дома сижу? Совесть не позволила, - объясняет свой выбор Николай.

Родным - ни слова. Сказал, что уезжает на вахту. Маме правду открыл уже в самолете, когда обратной дороги не было.

- Для семьи это было очень неожиданно. И, конечно, они переживали за меня.

Продлил контракт на 5 лет

Сибиряка распределили в мотострелковые войска. Начал он службу не с автомата и не с окопа, а с «баранки». Николая назначили водителем «Урала», в его задачи было подвозить боеприпасы и провизию к линии соприкосновения.

- Боевого опыта не было. Но там были ребята, которые уже давно там находились. Объяснили, как себя вести. Я быстро все схватывал. Понимал: это не игрушки. В 2022 году дронов еще не было. Главное – вовремя доставить груз. Заехал, разгрузился - и сразу назад. От линии соприкосновения держались километров за семь.

Летом 2022 года сибиряк принял решение, которое изменило все – он подписал добровольческий контракт и отправился в зону СВО на полгода. Фото: Наталья Шершакова

Звонить домой удавалось нечасто - связь дорогая, да и время не всегда было. Но близким всегда отчитывался: жив, здоров, все в порядке.

6 августа Николай получил ранение. Это произошло, когда военнослужащих перебрасывали с харьковского направления под Херсон.

- Был обстрел, снаряд разорвался рядом. Осколок попал в руку. Сознание не потерял, продолжал делать свое дело, - вспоминает Николай Куменов.

Три месяца в госпитале, восстановление, небольшой отпуск. На тот момент срок контракта уже подошел к концу. Николай продлил его на пять лет и в феврале 2023 года снова отправился в строй. Но в этот раз уже попал в штурмовой отряд на Донецком направлении.

Отличился на службе

За время службы Николай совершил ряд подвигов, за которые был удостоен Георгиевскими крестами. Сначала четвертой степени, потом третья, затем вторая. И наконец - первая, высшая. В современной России таких полных кавалеров всего двое. И Николай Куменов – первый из них.

- Первый крест был за штурм опорного пункта. Это было на южно-донецком направлении, в лесополосе. Наша группа была из шести человек. Выдвинулись в 5 утра. Расстояние - всего 300 метров. Но из-за дронов каждый метр давался с трудом.

За время службы Николай совершил ряд подвигов, за которые был удостоен Георгиевскими крестами. Фото: Наталья Шершакова

К 9 утра группа уже была на месте. Задача - захватить опорный пункт и, по возможности, взять пленных.

- Зашли, взяли четверых. Когда начался артобстрел, мы уже вернулись к своим, - вспоминает он.

Второй и третий кресты - за отражение контратак.

- Там же, на донецком направлении. Противник пошел вперед, пытался вернуть утраченные позиции. ВСУ предприняли попытку овладеть нашими опорными пунктами, продвинуться вглубь. Мы сидели в обороне и отражали эти атаки. Контратака началась под утро, около половины пятого. Взвод подняли по тревоге. Бой был жестким, но позицию удержали.

В 2025 году Николая перевели на должность командира разведвзвода. Направили на Днепропетровское направление. Под его началом - 35 бойцов.

- Здесь служба уже другая. Отвечаешь не только за себя, но и за вверенных тебе людей.

Именно в этой должности он совершил подвиг, за который отмечен высшей наградой. Сибиряк отличился штурмовой операцией в лесополосе, когда его группа без потерь выбила противника с позиции.

Награждение в Кремле

21 мая 2026 года в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил награды героям специальной военной операции. Кому-то - лично в руки. Кому-то - посмертно, родителям и женам.

В этот день Георгиевский крест I степени получил и Николай Куменов.

- Неожиданно все это было, - признается он. - Никогда не думал, что встречусь с президентом и получу от него такую награду.

21 мая 2026 года в Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин вручил награды героям специальной военной операции. Фото: правительство Бурятии

Признается, что близкие гордятся и радуются его успехам. А сам он остается скромным немногословным. На вопрос об эмоциях пожимает плечами:

- Не за наградами я на службу шел. Но, конечно, приятно.

Встретил любовь

Сейчас Николай дома, проводит время с родными, встречается с земляками, участвует в общественных мероприятиях.

В отпуск он приехал не один. Рядом – его девушка Наталья. Она фотограф из Москвы. Их знакомство - отдельная история, достойная доброго фильма.

В феврале этого года Наталья приезжала на Казанский вокзал волонтером - фотографировала бойцов, возвращающихся с СВО. В парадной форме Николай попал в ее объектив.

- Она попросила разрешения сфотографировать меня, -вспоминает Николай. - А я уже на поезд опаздывал, поэтому попросил скинуть фото, оставил номер телефона. Так переписка и завязалась.

Уже 4 августа у Николая заканчивается отпуск, и он снова вернется к своим обязанностям в зоне СВО. Фото: Наталья Шершакова

С тех пор они вместе. Наталья уже познакомилась с его родными.

- На Байкал еще не успели съездить, времени мало. Но посетим.

Уже 4 августа у Николая заканчивается отпуск, и он снова вернется к своим обязанностям в зоне СВО.

В отпуск он приехал не один. Рядом – его девушка Наталья. Фото: Наталья Шершакова

На вопрос о том, как участие в спецоперации изменило его жизнь, он философски подмечает:

- Жизнь ценить начинаешь. И решения теперь принимаешь осознанно.

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