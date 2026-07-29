Марку 10 лет, он учится в четвёртом классе и ведёт блог в соцсетях. Фото: личный архив.

«Всем привет, меня зовут Марк. Я недавно создал канал, а у меня уже 71 подписчик. Я так рад!» — видео с такими словами 10-летний школьник из Улан Удэ опубликовал в соцсетях этой весной.

Прошло около трёх месяцев, а за юным блогером из Бурятии следят более 40 тысяч человек! Марк и сам не ожидал, что так быстро наберёт аудиторию. Мальчишка снимает ролики о том, как готовится к соревнованиям, помогает бабушке и дедушке в огороде, рассуждает на разные темы и просто гуляет. Его самые популярные ролики «залетают» на 40–50 тысяч просмотров, и это только начало.

«КП-Иркутск» узнала, как четвероклассник снимает контент и зачем ему нужны лайки и подписчики.

«Хочу как Егор»

На самом деле увлечение Марка не стало для родителей сюрпризом. В семье уже растёт один успешный блогер: Егор Орлов готовит с 7 лет, пробует новые рецепты и делится ими в соцсетях. Сегодня парню 16 лет, он зарабатывает на продаже домашних полуфабрикатов, блоге и копит 3 миллиона рублей на мечту — открытие собственного кафе. За амбициозным старшеклассником наблюдает 1 миллион подписчиков в разных соцсетях.

В семье Орловых уже есть один успешный блогер - старший брат Марка Егор. Фото: личный архив.

10-летний школьник из Бурятии ведёт собственный блог в соцсетях Видео: Марк Орлов.

«Если идею с блогом Егору подсказала я, то Марк сам просил завести ему собственный канал, — делится с корреспондентом «КП-Иркутск» мама мальчиков Кристина Орлова. — Поначалу я отговаривала сына, ведь это излишнее внимание. Просила подождать, подрасти. Предупреждала, что будут хейтеры, которые пишут в комментариях неприятные вещи. Но Марк, уже научившись у Егора, сказал: „Мне всё равно на их слова, ведь это чужие люди“».

В начале 2025 года Марк впервые вышел в интернет, но попытка, увы, провалилась. Число подписчиков остановилось на двухстах и замерло. Однако вторая оказалась намного удачнее: за 15 дней на мальчика подписались 10 тысяч человек. Школьник решил это отпраздновать и снять видео:

«Извините, тут торт развалился. Но у меня блог, в котором не всё идеально, у меня блог про настоящее. Сейчас я задую свечи и загадаю желание, чтобы вы все были здоровы».

«Он не продумывает всё до мелочей, а просто говорит то, что думает, — говорит Кристина. — И вот эта искренность, наверное, и подкупает людей».

Красоты нашей Бурятии

Контент Марка — это микс из спорта, простых кулинарных экспериментов и рассказов о жизни. Уже четвёртый год мальчик занимается самбо, и спорт — одна из главных тем его блога. Такова была его собственная задумка.

«Он такой болтун в хорошем смысле, — улыбается Кристина. — Идёт, рассказывает что то, а я говорю: „Запиши это, это же классная идея для ролика!“ Иногда идеи буквально на ходу рождаются».

У мальчика пока нет своего «продвинутого» телефона, поэтому мама даёт ему свой. Снимает Марк быстро — иногда хватает 15 минут. Монтаж делает самостоятельно, причём, по словам мамы, справляется даже лучше неё.

Одно из самых трогательных и популярных видео Марка — о селе Вахмистрово (Нижний Саянтуй — прим. ред.), куда он приезжает к бабушке и дедушке. Мальчик с гордостью рассказал о местных красотах:

«Такого вы точно не видели, потому что вы сейчас в городе… Тут вот разрушенная церковь, тут молнии собираются, вон огромный камень. Я вам хочу показать красоту нашей Бурятии: реки, озёра, даже поля и поезда. Очень красиво, правда?»

10-летний блогер показал красоты Бурятии Видео: Марк Орлов.

«Работа блогера — очень тяжёлая»

Аудитория Марка всегда встречает его тёплыми комментариями: «Какой хороший мальчик», «Такой искренний», «Сразу видно — помогает бабушке и дедушке», «Золотой ребёнок». Но даже у детей в соцсетях быстро появляются хейтеры. Один незнакомый мужчина заявил, что дети, ведущие соцсети, не занимаются ничем полезным и привыкают не работать. Марк записал ему в ответ ролик:

«На самом деле работа блогера — это очень трудная работа. Надо придумывать видео, надо обрезать, если что то не получается… Самое главное — нужно сделать так, чтобы было интересно другим».

Школьник рассказывает о том, как тренируется, помогает в огороде и просто гуляет. Фото: личный архив.

Мама признаётся, что переживает куда сильнее сыновей:

«Я стараюсь выборочно показывать им комментарии — и хорошие, и не очень, чтобы учились воспринимать критику. Конечно, если эта критика приемлема. Сыновья не болеют соцсетями, живут своей жизнью и заходят на свои страницы несколько раз в неделю, чтобы опубликовать видео. Аккаунт Марка, конечно, ведётся под моим контролем, а Егор уже достаточно взрослый».

«Построю большой дом»

Братья Орловы — яркий пример того, как в одной семье могут расти два совершенно разных характера. 16 летний Егор — перфекционист и увлечённый кулинар. Он уже участвовал в крупных мероприятиях, например в Международном форуме труда в Санкт Петербурге, где представлял Бурятию. Парень получил специальный приз всероссийского конкурса «Ответственное трудоустройство подростков» в номинации «Подросток предприниматель». Его подход к блогу — почти профессиональный: всё расписано по плану, есть чёткие цели, качество контента — на первом месте.

Марк — другой. Для него блог — это в первую очередь радость от того, что можно рассказать о своих увлечениях и быть услышанным.

«У него пять минут общения — и уже друг, — говорит Кристина. — Он такой „человек мира“. А Егор, наоборот, долго присматривается к людям. Они будто в разных семьях росли — настолько разные по темпераменту».

Пока блог не приносит 10-летнему Марку заработок, но всё впереди. Мальчик копит деньги: мечтает о собственном телефоне, чтобы не брать мамин. Но это не всё.

«Я заработаю и построю для нас большой дом, где все будут жить вместе — и родители, и мы с Егором, и бабушка, и дедушка: мы все».

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