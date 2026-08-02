Мисса (слева) - дочка Дымка (справа)

История с поиском двоих котов в Иркутске обросла новыми подробностями. Как выяснилось, юные хозяева Дымка и Миссы (именно так зовут животных) за несколько часов до встречи с любимцами помогли женщине на улице. Женщина эта же оказалась матерью Татьяны Подрезенко, нашедшей котов и вернувшей их хозяевам.

Напомним, прятавшихся в кустах Миссу и Дымка Татьяна заметила на улице Франк-Каменецкого вечером 18 июля. От страха Мисса забралась на дерево, и женщина сняла ее с помощью стремянки. После – забрала животных домой и стала искать им прежних или новых хозяев.

Мисса - очень игривая кошка

Коты оказались умными и приученными к лотку. Дымок, старший, вел себя подобающе: он успокаивал и обнимал Миссу. Татьяна же дала объявление в соцсетях. Соседи помогли расклеить бумажные объявления. Как стало известно позже, у них была аллергия на животных, поэтому взять себе они их не смогли, но решили помочь хотя бы таким образом. Благодаря именно этим объявлениям спустя неделю нашлись хозяева. Ими оказалась многодетная семья.

Оказывается, коты вышли гулять через открытое окно и потерялись. О поисках любимых питомцев «КП»-Иркутск» рассказала одна из хозяек Дымка и Миссы Диана Станиловская.

Дымку – чуть больше года, он – помесь британца и обычной кошки, а Мисса – его дочь. Что, собственно, и объясняет такие отношения между животными.

«Дымок ласковый и храбрый. Он любит младшую сестру: спит у ее ног и всегда защищает. А Мисса – немного вредная и трусливая, но очень активная», - рассказала о характере питомцев Диана.

Пропажу любимцев заметили на следующий день и тут же отправились на поиски: ходили по дворам, расспрашивали людей. Через четыре дня заметили на одном из подъездов те самые объявления. А в день, когда забирали питомцев себе, сами того не осознавая, уже отблагодарили ту, кто нашла животных.

Дымку - чуть больше года

«Около 10 часов утра мы шли домой с прогулки и увидели бабушку, которой стало плохо. Тогда я взяла у нее тяжелый пакет и помогла ей донести его до дома. Мы поднялись на третий этаж, дошли до двери, я отдала покупки. Женщина поблагодарила нас, и мы ушли», - рассказала Диана.

Уже около 8 часов вечера Диана с мамой, братом и сестрой счастливые обнимали своих питомцев, о судьбе которых ничего не знали несколько дней.

«Так что в жизни бывает, как в сказке: утром ты кого то спас, а вечером – кто-то спас тебя», - подытожила Татьяна Подрезенко.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Обнимал и успокаивал, как настоящий отец: жительница Иркутска помогла многодетной семье найти двух потерявшихся котов