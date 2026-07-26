Коты вышли погулять через окно Фото: предоставлено КП

Вечер субботы временно перевернул жизнь двух семей из Иркутска с ног на голову на целую неделю. Татьяна Подрезенко услышала громкий вой во дворе на улице Франк-Каменецкого 18 июля. Оказалось, это были два котика, оба домашние. Женщина взяла их на передержку и тут же начала искать старых или новых хозяев.

Как рассказала женщина «КП»-Иркутск», серый и черный коты прятались в кустах, а когда дворник начал пилить деревья, испуганный черный залез высоко на дерево. Серый громко звал на помощь, и женщина сама сняла малыша с помощью стремянки.

Один из котов взял на себя роль старшего Фото: предоставлено КП

Все время животные почти не отходили друг от друга Фото: предоставлено КП

Татьяна сразу поняла: коты умные, к лотку приучены, явно из одной семьи - старший серый вел себя как отец для черного: по-своему обнимал кота и успокаивал. Женщина забрала их на временную передержку и дала объявление в соцсетях. Соседи помогли расклеить объявления на районе.

Младший кот от страха забрался на дерево и не мог слезть Фото: предоставлено КП

Вечером 25 июля, спустя ровно неделю после того, как Татьяна нашла котов, откликнулись их хозяева. Как оказалось, животные принадлежали многодетной семье. Коты просто вышли гулять через открытое окно, но в итоге потерялись. Знали ли они дорогу домой или просто заблудились – так и останется загадкой. Важнее то, что семья искала их все семь дней и смогла найти как раз благодаря бумажным объявлениям, что висели в округе.

Объявление, с помощью которого удалось найти хозяев Фото: предоставлено КП

«Серый кот сидел на улице и громко мяукал. Я принесла ему покушать, но он не стал есть. Стал еще сильнее кричать», - вспоминает Татьяна первую встречу с животными.

Потереявшихся котов вернули многолдетной семье из Иркутска Видео: предоставлено КП

Она рассказала, что многие люди откликнулись и предлагали помощь деньгами и с временной передержкой. К счастью, воссоединение состоялось: питомцы снова дома, а их хозяйка благодарит всех, кто не остался равнодушным.

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