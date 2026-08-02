Художница из Иркутска Анна Суханова пишет портреты домашних питомцев и переводит 10% от каждого заказа в приюты для бездомных животных. Пока суммы небольшие - около 800 рублей в месяц, но для волонтеров важна любая помощь. «КП»-Иркутск» Анна рассказала о своем занятии и о важности помогать, даже если кажется, что помощь эта многого не сделает.
Идея родилась в феврале 2026 года, когда Анна только начала вести блог о своем творчестве. Однако рассказывать о благотворительной составляющей она стала лишь летом: признается, что поначалу было трудно разобраться с продвижением. У самой художницы три кота, и со временем она поняла, что не может оставаться в стороне от проблемы бездомных животных.
«Через творчество я стараюсь сохранить самые дорогие воспоминания людей о своих любимцах. Помогать животным мне хотелось всегда. У меня самой три кота, и со временем я стала чувствовать, что не могу пройти мимо проблемы бездомных животных. Сейчас у меня нет возможности взять домой еще кого-то, но есть желание быть полезной хотя бы так», - говорит Анна Суханова.
Анна сотрудничает с иркутскими приютами, иногда снимает с ними совместные ролики и переводит им часть средств с каждого проданного портрета. Она лично знакома с некоторыми организациями - например, приезжала выгуливать собак в приют «Дорога к дому» и участвовала в благотворительной ярмарке в приюте «Время котов». Графика переводов нет: художница выбирает тот приют, которому в данный момент нужнее всего помощь.
«Если мои переводы помогают хотя бы немного облегчить их работу, значит, все делается не зря», - считает Анна.
На создание одного портрета уходит около недели, из которых примерно пять часов - чистая работа. Пишет Анна маслом, а пейзажи чаще создает масляной пастелью. Самая сложная задача - передать точный взгляд питомца.
«Мне важно и в то же время сложно передать тот самый взгляд, поэтому прошу сразу несколько фото. И не работает правило «я художник - я так вижу», нужно точное сходство».
Был даже случай, когда заказчик попросил перерисовать глаз косоглазому песику три раза, чтобы гармонично передать особенность.
Особую сложность, по словам Анны, представляет моральная сторона работы. Часто приходят грустные заказы: памятные портреты ушедших животных. Ей бывает тяжело слушать истории питомцев и их хозяев.
«Иногда кажется, что моя помощь - это капля в море», - признается она.
Однако художница продолжает развивать проект. Сейчас ее цель - организовать благотворительную выставку картин, но пока не хватает опыта в проведении таких мероприятий.
Анна работает в офисе по графику 5/2, так что свободного времени немного. Но она уверена: помогать можно даже малым.
«За время ведения блога я убедилась, что даже небольшая помощь имеет значение. Иногда 30 рублей могут стать покупкой корма для бездомного животного. Любое участие важно - и для животных, и для людей, которые каждый день посвящают себя их спасению», - заключает художница.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Судьба свела на вокзале: первый полный кавалер Георгиевского креста из Бурятии впервые рассказал о своей возлюбленной