Особую сложность представляет моральная сторона работы

Художница из Иркутска Анна Суханова пишет портреты домашних питомцев и переводит 10% от каждого заказа в приюты для бездомных животных. Пока суммы небольшие - около 800 рублей в месяц, но для волонтеров важна любая помощь. «КП»-Иркутск» Анна рассказала о своем занятии и о важности помогать, даже если кажется, что помощь эта многого не сделает.

Идея родилась в феврале 2026 года, когда Анна только начала вести блог о своем творчестве. Однако рассказывать о благотворительной составляющей она стала лишь летом: признается, что поначалу было трудно разобраться с продвижением. У самой художницы три кота, и со временем она поняла, что не может оставаться в стороне от проблемы бездомных животных.

Очень важно передать взгляд питомца

«Через творчество я стараюсь сохранить самые дорогие воспоминания людей о своих любимцах. Помогать животным мне хотелось всегда. У меня самой три кота, и со временем я стала чувствовать, что не могу пройти мимо проблемы бездомных животных. Сейчас у меня нет возможности взять домой еще кого-то, но есть желание быть полезной хотя бы так», - говорит Анна Суханова.

Анна сотрудничает с иркутскими приютами, иногда снимает с ними совместные ролики и переводит им часть средств с каждого проданного портрета. Она лично знакома с некоторыми организациями - например, приезжала выгуливать собак в приют «Дорога к дому» и участвовала в благотворительной ярмарке в приюте «Время котов». Графика переводов нет: художница выбирает тот приют, которому в данный момент нужнее всего помощь.

Особую любовь Анна питает к жабам

«Если мои переводы помогают хотя бы немного облегчить их работу, значит, все делается не зря», - считает Анна.

На создание одного портрета уходит около недели, из которых примерно пять часов - чистая работа. Пишет Анна маслом, а пейзажи чаще создает масляной пастелью. Самая сложная задача - передать точный взгляд питомца.

Часто портреты - единственное, что остается у хозяев на память

«Мне важно и в то же время сложно передать тот самый взгляд, поэтому прошу сразу несколько фото. И не работает правило «я художник - я так вижу», нужно точное сходство».

Был даже случай, когда заказчик попросил перерисовать глаз косоглазому песику три раза, чтобы гармонично передать особенность.

Часть выручки с каждой работы уходит в приют

Особую сложность, по словам Анны, представляет моральная сторона работы. Часто приходят грустные заказы: памятные портреты ушедших животных. Ей бывает тяжело слушать истории питомцев и их хозяев.

«Иногда кажется, что моя помощь - это капля в море», - признается она.

Анна продолжает развивать свой блог

Однако художница продолжает развивать проект. Сейчас ее цель - организовать благотворительную выставку картин, но пока не хватает опыта в проведении таких мероприятий.

Анна работает в офисе по графику 5/2, так что свободного времени немного. Но она уверена: помогать можно даже малым.

«За время ведения блога я убедилась, что даже небольшая помощь имеет значение. Иногда 30 рублей могут стать покупкой корма для бездомного животного. Любое участие важно - и для животных, и для людей, которые каждый день посвящают себя их спасению», - заключает художница.

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