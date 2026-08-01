На малую родину он приехал вместе с любимой женщиной, фотографом из Москвы - Натальей. Фото: Наталья Шершакова

Летом 2022 года 35-летний Николай Куменов работал в дорожном ремонтностроительном управлении и о военной карьере даже не думал. Через три года он стал командиром разведвзвода, штурмовал опорники, брал пленных и получил четыре Георгиевских креста. А еще через год был в Кремле. Владимир Путин жал ему руку за храбрость, проявленную в боях.

- Не за наградами я на службу шел. Но, конечно, приятно, - признается боец СВО.

Свой первый крест Николай Куменов получил за штурм опорного пункта противника. Потом были отражения контратак ВСУ. А последний, четвертый Георгий на мундире появился после проведения им штурмовой операции. Тогда его группа без потерь выбила противника с позиции. Орден он получил в торжественной обстановке, лично от президента.

Сейчас Куменов в отпуске, он встречается со школьниками и рассказывает о том, как идет спецоперация и для чего она нужна.

Владимир Путин жал Николаю руку за храбрость, проявленную в боях. Фото: Наталья Шершакова

На малую родину он приехал вместе с любимой женщиной, фотографом из Москвы - Натальей. Николай рассказал, что они познакомились на Казанском вокзале. Наталья фотографировала бойцов, возвращающихся из зоны спецоперации. Молодые люди познакомились, а затем продолжили общение в соцсетях.

КОНКРЕТНО

Георгиевский крест - награда особая. В современной России ее возродили в 1992 году, а первые награждения состоялись в 2008 году. Но до недавнего времени ни один военнослужащий не удостаивался высшей, первой степени. Причина в строгой системе: кресты вручаются последовательно, от четвертой степени к первой, и каждый следующий дается только за новый личный подвиг. То есть, чтобы стать полным кавалером, нужно совершить четыре отдельных героических поступка. Это удалось лишь двоим бойцам СВО - Николаю Куменову и Евгению Рочеву. Они и стали первыми полными кавалерами в новейшей истории России. А поскольку на церемонии в Кремле крест первой степени первому вручили именно Куменову, за ним закрепилось слово «первый».

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