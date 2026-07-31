Супруги вместе служат в одном подразделении, только он - на передовой, а она - в лаборатории. Фото: из личного архива героев публикации

Сначала они кружились в вальсе на школьных вечерах, затем бились в паре на рукопашных тренировках в кадетском классе, а сейчас вместе служат в одном подразделении, только он - на передовой, а она - в лаборатории, где 3D-принтеры печатают детали для дронов. 27-летняя Анна из Иркутской области с позывным «Лебедь» уже третий год находится в зоне специальной военной операции, куда отправилась вслед за мужем. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Вместе со школьной парты

- Мы из Ангарска. С мужем Денисом мы вместе 10 лет, с одной школьной парты, как говорится, - так начинает рассказ о себе 27-летняя Анна Лебедь.

В 37-й ангарской школе их ставили в пару на вальс и на рукопашный бой. Она - командир кадетского МВД-класса. Он - одноклассник, с которым танцевали и тренировались. Ребята дружили, затем разъехались по училищам: Анна поступила в Омскую академию МВД, Денис - в Новосибирское высшее военное, в разведку.

Молодые люди выдержали расстояние, а в 2020 году поженились.

- Я работала в управлении МВД в Иркутске. Когда мужа перевели в Москву, перевелась за ним - устроилась в отдел кадров столичного главка. Жили обычной жизнью: служба, дом, завели собаку. Детей у нас пока нет.

Отправилась на СВО вслед за мужем

В 2023 году Денис получил приказ и отправился в зону СВО, в мотострелковый полк. Анна не смогла оставаться в стороне и просто ждать известий от мужа по телефону. Она стала волонтером и начала развозить гуманитарную помощь.

- Мы делали сборы, собирали груз, я сотрудничала с фондами. Мой принцип был - доставить лично в руки. Даже если это позиция под обстрелами, я доеду. Пробивались к ребятам, укрывались от дронов. Конечно, случались и прилеты. Но меня это не останавливало.

Молодые люди выдержали расстояние, а в 2020 году поженились. Фото: из личного архива героев публикации

В какой-то момент сибирячка поняла: носками и тушенкой врага не победишь. Нужно что-то большее. Поэтому в том же 2023 году решила выучиться на оператора FPV-дронов.

- На курсе было всего трое девушек. Сослуживцы называли нас «ночными ведьмами». Сейчас на обучение приходят все больше женщин. Родители, узнав о моем решении, конечно, были в шоке. Мама с папой до сих пор переживают. Но смирились, поскольку знают мой характер. Я упрямая, от своего не отступлю. Муж тоже переживал, но поддержал.

Изготавливает дроны

Осваивала новую профессию Анна полтора месяца. Признается, процесс захватил с головой.

- Меня звали инструктором, но я отказалась. Чтобы учить других, нужен боевой опыт. Прочитать в учебнике - одно. Самому собрать, потрогать, понять технику - другое.

Вместе с сослуживцами Анна прошла Крынки, Херсонское направление, Бахмут. Боевой опыт, которого не хватало в начале, теперь есть. Сегодня она техник лаборатории. Печатает на 3D-принтерах комплектующие для дронов.

- Моя задача - чтобы дроны долетали, сбрасывали груз и не ломались, а бойцы возвращались живыми. Под каждую задачу - свои комплектующие, свои настройки. «Птичек» много, у каждой свои характеристики. У нас целая 3D-ферма. Я готовлю техническую часть для боевых расчетов, собираю и дорабатываю сбросы для FPV и цифровых дронов. И не только для снарядов. Через сбросы бойцам на позиции доставляют и провизию. Когда подвезти еду или воду невозможно – летит дрон.

Свой позывной «Лебедь» Анна получила не случайно.

В 2023 году Анна решила выучиться на оператора FPV-дронов. Фото: из личного архива героев публикации

- Во-первых, это производная от фамилии. Во-вторых, он появился у меня, когда я только начала работать с дронами. Это же «птички». Ну а в-третьих, по образу. Лебедь – птица верная. И я также последовала за мужем.

Мечтают купить домик на Байкале

Супруги служат в одном подразделении, но на разных позициях. Анна - в лаборатории, Денис - на передовой. Видятся редко, но, когда получается, - помогают друг другу, поддерживают в конце тяжелого дня.

- На Херсонском направлении работали вообще вместе. Это нас только сплотило. Здесь нет места бытовым ссорам – по-другому никак. Мы должны помогать, взаимодействовать, слышать друг друга. Можно сказать, что общее дело только укрепило наши отношения.

В свободное время Анна берет в руки гитару. Говорит, что всегда любила петь, играть. Но сейчас этого времени почти нет.

В свободное время Анна берет в руки гитару. Говорит, что всегда любила петь, играть. Фото: из личного архива героев публикации

- Я все обещала песню спеть, видео заснять. Но пока - работаем с утра до ночи, просто не получается, - признается она.

О планах и мечтах на будущее сибирячка отвечает с теплотой.

- Мечтаем съездить на Байкал. Очень соскучились! Хочется посидеть у воды, подышать свежим воздухом. Денис и я уже обсуждали: когда вернемся домой, купим домик где-нибудь на берегу. Устали, конечно. Хочется обычной жизни - проснуться, приготовить завтрак и не бояться неба.

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