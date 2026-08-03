Одного из нападавших засняла камера наблюдения. Фото: СУ СКР по Бурятии.

В Иволгинском районе Бурятии готовится громкий судебный процесс: на скамье подсудимых — трое мужчин, обвиняемых в похищении и жестоком избиении водителя фуры. По версии следствия, всё началось из-за дорожного конфликта, а закончилось уголовным делом и несколькими сломанными судьбами.

Не стали ждать суда

Всё закрутилось прошлым летом. Дальнобойщик, 45-летний Роман (имя изменено – прим. Ред.), вёз груз из Иркутска во Владивосток. В Чернышевском районе Забайкальского края у него случился скандал на дороге с другим водителем-дальнобойщиком — дело дошло до стрельбы, и оппонент получил тяжёлые ранения. Потерпевший позвонил друзьям из Бурятии и рассказал о случившемся. Те не стали ждать суда и придумали план мести.

Участника похищения дальнобойщика в Бурятии объявили в федеральный розыск

- 25 июля 2025 года 45-летний житель Иркутска остановился в нескольких километрах от Улан-Удэ и зашёл в кафе, - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск старший следователь следственного отдела по Иволгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия, старший лейтенант юстиции Татьяна Мантатова. – К месту приехали четверо мужчин: 53, 52, 44 и 40 лет. По описанию пострадавшего друга-дальнобойщика они определили машину обидчика – у него были отличительная наклейка. А также поняли, кто водитель – Романа выделяли рост и крепкое телосложение. Как только мужчина вышел из кафе, на него напали и начали избивать. Затем силой посадили в свой автомобиль и увезли в лес.

Били руками, ногами и металлическим прутом

В лесу над Романом издевались: били кулаками, ногами, а также чем-то вроде металлического прута – следователи так и не смогли найти предмет, который использовали нападавшие. В это время очевидцы, которые увидели драку на парковке, уже сообщили обо всем полиции. Обнаружили Романа лишь спустя двое суток: он пролежал в лесу с пятницы до воскресенья. Травмы оказались настолько серьёзными, что врачи квалифицировали их как тяжкий вред здоровью.

Фура пострадавшего с заметной наклейкой. Фото: СУ СКР по Бурятии.

- У него были переломы рёбер, множественные кровоподтёки и ссадины по всему телу — на лице, грудной клетке, брюшной стенке, пояснице, бёдрах. Кроме того, на фоне пережитого у мужчины развилось психическое расстройство: появились проблемы с речью и походкой. В итоге ему присвоили инвалидность третьей группы. Работать водителем он больше не может, — объясняет следователь.

Один из нападавших в розыске

Трое нападавших были задержаны по горячим следам и всё время следствия провели под стражей. Четвёртый соучастник до сих пор в федеральном розыске — в отношении него дело выделено в отдельное производство. Мотив они не скрывали, говорили прямо: «хотели наказать за друга». Двое из троих обвиняемых ранее уже имели проблемы с законом, при этом судимости уже погашены.

Расследование оказалось непростым. Преступники действовали слаженно, а цепочка событий тянулась через несколько регионов: конфликт случился в Забайкалье, а само похищение и избиение — в Бурятии. Плюс к этому пришлось собирать показания очевидцев, проводить экспертизы и доказывать, что похищение и насилие были именно частью плана мести, а не спонтанной дракой.

Видеокомментарий: старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Дмитрий Столяров

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Троих мужчин обвиняют сразу по двум статьям: п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ «похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». По обеим статьям преступникам грозит до 15 и 11 лет лишения свободы соответственно. Материалы дела передали в суд.

Роману уже огласили приговор за стрельбу на трассе – 3,5 года лишения свободы. Однако решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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