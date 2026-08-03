Социальные проекты: как добиться устойчивого эффекта вместо разовых акций

Давайте перестанем гнаться за количеством мероприятий и начнём создавать системы, которые работают даже без нас. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы в Иркутской области, в Забайкальском крае и Республике Бурятия заметно вырос интерес к социальным инициативам, появляются новые НКО, бизнес активнее участвует в программах, горожане чаще включаются в волонтерство. Но за яркими событиями и отчётами о количестве участников нередко скрывается ключевой вопрос - приводит ли это к долгосрочным изменениям в городе?

Более 10 лет я занимаюсь социальными проектами на указанных выше территориях и на практике убедилась, что разовые акции — это лишь верхушка айсберга. Настоящий результат начинается там, где есть системность, вовлечённость сообщества и измеримый социальный эффект.

Почему разовые акции не работают в долгосрочной перспективе?

Расскажу вам, типичный сценарий: субботники, благотворительные концерты, разовые раздачи помощи. Они дают быстрый эмоциональный отклик, но редко меняют ситуацию в корне. Проблемы возвращаются, потому что:

- Нет преемственности - после акции команда распадается, знания не фиксируются;

- Зависимость от организаторов, когда участники не берут на себя ответственность за продолжение;

- Фокус на количестве, а не качестве: важнее отчитаться о 100 волонтёрах, чем вовлечь 20 по-настоящему мотивированных;

- Отсутствие измерения эффекта: сложно доказать, что проблема стала меньше.

Пример из моей практики: традиционный субботник в пригороде Иркутска, в назначенном месте собирает 50 человек раз в год. Мусор убирают, фото публикуют, все расходятся. Через месяц эта же территория снова захламлена. Это не решение проблемы, а её временное маскирование.

На основе реализованных в Иркутске инициатив я выделила три ключевых принципа, которые превращают разовые акции в устойчивые изменения, это:

- вовлечение сообщества как соавтора, так как настоящий эффект начинается, когда жители перестают быть «участниками» и становятся соавторами проекта. В проекте по благоустройству территории мы не просто организовали субботник, а провели серию встреч с жителями, где они сами:

- определяли, что нужно изменить;

- предлагали идеи (детская площадка, клумбы, лавочки);

- распределяли роли в реализации.

Результат: преобразование не на один день, а точка притяжения района. Жители следят за порядком, потому что вложили в него свои силы и идеи.

Партнёрство вместо благотворительности

Устойчивые проекты строятся на взаимовыгодном партнёрстве, а не на разовой помощи. В проекте по продвижению безопасности на дорогах мы не просто раздавали товары со световозвращающими элементами в автошколах, ВУЗах и СПО Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия, а заключили соглашение с руководителями об использовании специализированного фильма во время проведения учебного процесса.

Такой подход создал некую экосистему, где каждый участник получает выгоду: руководители учебных заведений — готовый рабочий инструмент, студенты — интересный формат обучения, а наша команда, как ответственные за процесс – результат, который действительно останется в памяти.

Практические шаги для создания устойчивого проекта

Как применить эти принципы на практике? Вот пошаговый алгоритм, проверенный в Иркутске:

Шаг 1. Диагностика вместо предположений.

Прежде чем запускать проект, проведите глубокую диагностику: опросы и интервью с потенциальными благополучателями. Анализ статистики (муниципальные данные, отчёты НКО).

Пример: перед запуском проекта по поддержке школьников в сфере развития навыков журналистики, мы изучили статистику обращений вдепартамент образования, поговорили с учителями, директорами и школьниками и сами провели несколько дней учебных заведениях, чтобы понять реальные потребности детей.

Шаг 2. Ко-дизайн с сообществом.

-Пригласите будущих участников к совместному проектированию или онлайн- обсуждению;

-используйте инструменты краудсорсинга (опросы, карты идей);

-выделите роли: кто будет координатором, кто — исполнителем, кто — амбассадором проекта.

Шаг 3. Поиск стратегических партнёров

Ищите не спонсоров, а партнёров с общими интересами, например,

- бизнес, которому интересны налоговые льготы;

-власть, которой необходима реализация нацпроектов и улучшение показателей района;

- НКО: обмен опытом, совместные гранты;

- СМИ: инфоповоды, освещение успешных практик.

Шаг 4. Система метрик

Определите 3–5 ключевых показателей успеха: краткосрочные (количество участников, проведённых мероприятий); среднесрочные (изменение поведения, уровня осведомлённости); долгосрочные (снижение уровня проблемы, появление новых инициатив).

Шаг 5. Цикличность и адаптация

Превратите проект в постоянный процесс: запланируйте регулярные встречи команды, внедрите систему обратной связи от участников, корректируйте план на основе данных мониторинга.

Социальные проекты — это не «добрые дела», а инструмент развития города. Когда жители, бизнес и власть действуют сообща, города становится не просто местом проживания, а пространством, где каждый может внести свой вклад в общее благо.

Мой призыв к коллегам и единомышленникам: давайте перестанем гнаться за количеством мероприятий и начнём создавать системы, которые работают даже без нас. Только так мы добьёмся настоящих, долгосрочных изменений в наших городах. Пора признать, что мы стоим на перепутье. С одной стороны - это культура «мероприятий ради мероприятий», а именно отчёты с красивыми цифрами, фотоотчёты с улыбками, разовые акции, которые не меняют сути проблем. С другой — реальная возможность построить систему, где каждый проект становится кирпичиком в фундаменте устойчивого развития города.

Мы часто видим друг в друге соперников за гранты и внимание СМИ. Но Иркутск — не настолько большой город, чтобы позволить себе такую роскошь. Поэтому предлагаю: создать реестр социальных проектов города с открытыми данными о результатах; организовать ежеквартальные встречи руководителей НКО для обмена опытом; запустить программу наставничества, где опытные лидеры помогают начинающим.

Иркутская область, Забайкальский край и Республика Бурятия заслуживают того, чтобы стать образцами устойчивого социального развития, где жители не ждут решений сверху, а сами меняют среду, где бизнес видит в социальных проектах не затраты, а инвестиции в будущее, а власть сотрудничает с НКО как с экспертами по работе с сообществами и каждый проект оставляет после себя не только фотоотчёт, а работающую систему. Это возможно, но только если мы перестанем работать в одиночку и начнём строить общую стратегию.

Ирина Ваулина