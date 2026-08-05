Попасть в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – это не просто удача. Слава прошел многоступенчатый отбор. Фото: личный архив героев публикации

Вячеслав Казекин из Улан-Удэ – мальчик, который не сидит на месте. С пяти лет он совмещает шахматы, дзюдо, а к 13 годам добавил к этому списку самбо, авиамоделирование и победы в федеральных конкурсах. Именно за эту активную жизненную позицию он и попал в финал «Большой перемены», где его ждала встреча, о которой мечтают многие, - разговор с Владимиром Путиным. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Отличник с первого класса

Восьмиклассник не привык сидеть в гаджетах. И, по словам его мамы Татьяны Казекиной, отсутствие свободного времени - это главный секрет успеха.

– Он с первого класса круглый отличник, – говорит Татьяна. – В пять лет пошел на дзюдо и шахматы. Потом добавился воркаут. Дзюдо он занимался восемь лет, а сейчас плавно перешел на самбо. Параллельно уже два года ходит на авиамоделирование. Плюс шахматы на постоянной основе. При этом участвует в олимпиадах по русскому, литературе, алгебре.

В творчестве Слава также не уступает спорту. Третий год подряд он участвует в «Живой классике» – конкурсе чтецов. В этом сезоне он выиграл региональный этап в Бурятии и получил путевку на всероссийский финал.

А еще он – единственный семиклассник в своей школе, которого приняли в общероссийское движение «Движение первых» досрочно. Просто пришел и попросился, глядя на успехи старшей сестры Екатерины.

Мечта у Славы серьезная – стать летчиком. Фото: личный архив героев публикации

– Он равняется на сестру, – объясняет мама. – Катя у нас тоже очень активная, участвовала в «Большой перемене», была волонтером на мероприятиях в Бурятии, ездила в Казань на всероссийский финал и занимала там первые места. Сейчас она уже студентка, закончила первый курс. Слава, глядя на нее, пошел дальше. Он просто не может сидеть без дела.

Путь к «Большой перемене»

Попасть в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – это не просто удача. Слава прошел многоступенчатый отбор. Сначала – видеовизитка о себе и Бурятии. Затем – решение сложных кейсов по выбранному направлению «Будь здоров». Затем – тестирование и онлайн-игра. И самым волнительным этапом стало онлайн-собеседование.

- Славе задавали вопросы на скорость и на эрудицию. Например, дату Крещения Руси, что означают олимпийские кольца, названия театров и музеев по картинкам. Вопросы из разных сфер! Я сыну ни в чем не помогала, он готовился с наставником, очень старался. И по итогам всех этапов Слава вошел в число 800 финалистов со всей России.

В этом году финал «Большой перемены» проходил в Красноярске. Слава уехал туда 29 июля. Он стал единственным представителем Бурятии среди финалистов. И даже не догадывался, какой сюрприз его ждет.

– О том, что будет встреча с президентом, участники не знали. Детям просто сказали, что приедет кто-то из правительства, – рассказывает Татьяна. – Мы созванивались с сыном в тот день, он сказал, что вечером закрытие. А потом связь пропала – ему было некогда.

Родные Вячеслава рады его успехам. Фото: личный архив героев публикации

А уже на следующий день телефон Татьяны разрывался от звонков: родные, соседи, друзья, бывшие коллеги, учителя и тренеры сына звонили поздравить сибирячку. Все увидели новости: Слава Казекин разговаривает с президентом!

- Мы очень сильно удивились, – признается Татьяна. – Я сидела и смотрела видео, не верила своим глазам.

Диалог с президентом

На встрече школьник вел себя довольно открыто.

- Бурятия очень красивая и обширная, - уверенно говорил он президенту. - У нас самое глубокое озеро в мире - Байкал. Вы, наверное, там бывали?

Путин спокойно кивнул: бывал. Тогда Слава добавил:

– А еще Бурятия – центр буддизма в России. И у нас очень вкусная традиционная кухня! Я тут в Красноярске ходил, присматривался – и не нашел ни одного человека, который пробовал буузы. Честно! Поэтому я всех ребят, всех 800 финалистов, приглашаю к нам в республику. Пусть попробуют. И вас, Владимир Владимирович, тоже приглашаю!

Президент улыбнулся: «Надо подумать. Спасибо большое».

Восьмиклассник Слава Казекин пригласил президента в Бурятию Видео: пресс-служба Президента России.

Однако позже, в разговоре с мамой, Слава признался: внешняя уверенность далась ему нелегко. Волнение было огромным, но он смог взять себя в руки в самый ответственный момент.

– Сын признался, что, позже, когда он рассказал президенту, что занимается дзюдо, разговор стал легче и доверительнее, – делится Татьяна Казекина. – Он сказал: «Я сразу расслабился, когда Владимир Владимирович заулыбался. Мы начали говорить про дзюдо. Это был уже не монолог, а настоящий диалог. Мне стало намного комфортнее». Слава отметил, что президент очень внимательно слушал и поддерживал его.

А вот на вопрос, куда именно Вячеслав пригласил бы главу государства, если бы выбирал сам, мама отвечает без колебаний:

– В Улан-Удэ, конечно, есть что посмотреть: дацаны, набережная, памятники. Но если выбирать главное – это Байкал. Мы недавно возили знакомую из Москвы, и больше всего ей запомнились Чивыркуйский залив и остров Ольхон. Думаю, что сын пригласил бы Владимира Путина именно туда.

Сейчас Вячеслав возвращается из Красноярска в Улан-Удэ. Родные накрывают стол с любимыми буузами и с нетерпением ждут его живых рассказов.

– Мы сами хотим все подробно расспросить: как ему пришла мысль позвать президента? Готовился ли он к этому или сказал в моменте? – смеется Татьяна. – Пока в дороге толком не поговорили, он все время был занят, да и связь в поезде плохая. Но главное мы уже знаем: он не растерялся, он молодец.

Кстати, мечта у Славы серьезная – стать летчиком. Поэтому авиамоделирование для него – не просто кружок, а осознанный шаг к будущей профессии. Он уже собрал несколько собственных моделей.

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