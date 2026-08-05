Виталий, которому пророчили постельный режим, делает то, что кажется совершенно невозможным. Фото: личный архив героя публикации, Народный фронт Иркутской области

Жизнь Виталия Кочнева из Подмосковья раскололась на «до» и «после», когда ему было 25 лет. Курсант военной академии, сильный спортивный парень - в один миг все это осталось в прошлом. Из-за несчастного случая он получил перелом позвоночник и травму спинного мозга. Врачи вынесли беспощадный вердикт: инвалидность первой группы навсегда. Но спустя годы Виталий, которому пророчили постельный режим, делает то, что кажется совершенно невозможным: он стал профессиональным пловцом, покоряет моря и океаны и ставит мировые рекорды. А недавно мужчина переплыл Байкал. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Упал с высоты

Виталий родом из Комсомольска-на-Амуре, готовился стать офицером, учился в военной академии, занимался спортом и строил планы на будущее. Но в 1995 году парень получил серьезную травму, упав с высоты.

- Перелом позвоночника - это навсегда. Шансов ходить снова нет, медицина бессильна, - вспоминает 56-летний Виталий Кочнев.

Первые десять лет после травмы дались ему тяжело. В моменты отчаяния он срывался: употреблял алкоголь, курил, вел, по его собственному признанию, «антиморальный образ жизни». Спорт казался забытым навсегда.

Все изменилось в 2005 году.

Виталий родом из Комсомольска-на-Амуре, готовился стать офицером, учился в военной академии. Фото: личный архив героя публикации

- Старый знакомый напомнил мне, что еще до армии я занимался стрельбой, плаванием, прыгал с парашютом. Он предложил мне попробовать себя в паралимпийском спорте. И я последовал этому совету. Нашел тренера, начал заниматься в бассейне. Результат не заставил себя ждать: уже в 2006 году я стал чемпионом России и установил рекорд страны.

Казалось бы, началась новая жизнь. Виталий женился, переехал в Ленинградскую область. Но там его ждало разочарование: подходящих бассейнов для тренировок не оказалось, как и профильной работы. Да и брак со временем начал сходить на «нет».

Первые рекорды

Второе рождение Виталия произошло в 2018 году. К тому моменту он уже развелся и вернулся в родной город. Там мужчина встретил человека, который предложил ему попробовать себя в зимнем плавании на открытой воде.

- Первым серьезным вызовом для меня стал переплыв по Амурскому заливу. Сложность заключалась не только в холоде и инвалидности, но и в том, что незадолго до старта я попал в ДТП. Было сломано ребро, а одна рука и вовсе не работала. Но я решил идти до конца.

На одной рабочей руке Виталий проплыл тогда 12 километров. После этого были соревнования в Кубке Большой Невы, в Кубке Арктики, а также этапы Кубка мира в Петрозаводске, Елгаве и других городах. Тогда же, в самом начале своего спортивного пути, мужчина узнал: ни один человек с инвалидностью в мире еще не плавал в Антарктиде и Арктике. Эта идея стала его целью.

Арктика и Антарктида

Первым шагом стала Арктика. В сентябре 2025 года Виталий Кочнев принял участие в заплыве «Арктический рубеж». В составе команды из десяти человек он преодолел 80 километров по Карскому морю - от порта Бухта Север до поселка Диксон с выходом в Северный Ледовитый океан. Виталий плыл без гидрокостюма.

А через полгода, в марте 2026-го, состоялся заплыв в Антарктиде, в заливе Кинг-Джордж. Температура воды составляла всего +1,9 градуса.

- У здорового пловца в холоде включаются ноги - и он согревается. Я же сам согреться не могу. Поэтому решил: сколько хватит моего ресурса - настолько и хватит.

Виталий плыл, пока не потерял сознание. На 900 метрах организм сдал от переохлаждения. В ледяной воде он провел 18 минут и 25 секунд - без специального снаряжения и защитного костюма.

- Очнулся уже в лодке. У меня была темно-коричневая кожа, а состояние — как будто я очень пьяный. Вроде видишь что-то, но ничего не понимаешь. Приходил в себя около 40 минут.

В тот день Виталий установил сразу три мировых рекорда: как первый заплыв человека с инвалидностью в ледяной воде у берегов Антарктиды, первое преодоление дистанции 900 метров и первое нахождение в ледяной воде Антарктиды в течение 18 минут 25 секунд.

Переплыл Байкал

А спустя несколько месяцев Виталий снова оказался в воде - на этот раз на Байкале.

- Раньше на Байкале я никогда не был. Мечта о нем жила давно, но все как-то не складывалось. И тут я узнал: будет проходить эстафета заплыва через озеро, 55 километров от Выдрино до Листвянки. Я решил: это мой шанс.

Проблема оставалась одна - деньги. Билеты из Москвы в Иркутск и обратно, услуги сопровождающего - сумма выходила под 300 тысяч. Помогли люди. Виталий - активист Народного фронта. На форуме в Москве он познакомился с Еленой Зубун, руководителем иркутского отделения. Волонтеры помогли параатлету найти благотворителей и решить финансовые вопросы.

В водах Байкала Виталий снова плыл без гидрокостюма. При этом он плыл в составе команды в эстафете, а его личная дистанция из трех этапов суммарно составила 3986 метров за 79 минут (согласно протоколу).

В водах Байкала Виталий снова плыл без гидрокостюма. Фото: Народный фронт Иркутской области

Температура воды была от 13.9 до 16.6 градусов, а возле Листвянки и вовсе около 4 градусов.

- В каждом месте своя энергетика. Я плавал в разных морях и океанах. Но Байкал - это благодать. Вода холодная, но мягкая, чистая, приятная. Мне даже показалось, что она сладкая, чуть-чуть. Во время первого этапа над озером повис густой туман, я даже потерял ориентир. Не видно было ни лодки, ни корабля. Кругом все белое, не знаешь, куда плыть. Второй этап оказался поприятнее: солнце, штиль. Я пытался догнать кораблик, но тот «убегал» от меня. А вот третий - самый тяжелый. Ночь, темнота, вода намного холоднее. Плыл вслепую, ориентировался только на огни Листвянки. Это был мой первый опыт заплыва в темноте. Разумеется, на протяжении всей дистанции меня сопровождало судно с командой поддержки, которая следила за безопасностью и корректировала маршрут.

Итогом этого заплыва стало сразу два рекорда России: Виталий Кочнев стал первым человеком с инвалидностью, кто переплыл Байкал, и первым, кто сделал это без гидрокостюма на таком отрезке.

Виталий не собирается останавливаться. В ноябре его ждет чемпионат России по ледяному плаванию, а затем - отборочный этап на чемпионат мира, который пройдет в Румынии в январе 2027 года.

Виталий не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Фото: личный архив героя публикации

Мечтает он и о возвращении в Иркутск.

- Я бы принял участие в заплыве через Ангару. С удовольствием вернусь в Иркутск. Этот город запомнился мне добротой, отзывчивостью и теплом, которого так не хватает в Подмосковье.

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