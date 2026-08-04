«Не поверил, думал - розыгрыш»: как Lexus, пропавший в 2005 году в Подмосковье, нашелся в Иркутске спустя 20 лет

За 20 лет сменилось не меньше пяти владельцев. Ее перепродавали, перегоняли из региона в регион. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Представьте себе: кто-то вам звонит и говорит, что вы выиграли квартиру, или сорвали крупный джек-пот? Большинство решат – мошенники и бросят трубку. Когда 49-летнему Ивану Теплову из Подмосковья незнакомец по телефону сообщил, что его беспокоят из «Интерпола», а повод – его найденный Lexus, угнанный 20 лет назад, Иван лишь посмеялся в ответ.

- «Ваша машина нашлась в Иркутске!» - сказали мне. Как в это можно поверить? – говорит Иван. – Естественно решил, что афера. А позже мне прислали фото… Попросили опознать автомобиль, тогда опешил, задумался, и понял, кажется, правда. Мне срочно пришлось вылетать в Иркутск, на расстоянии вопрос не решить.

Сработали профессионалы

- Машина была семейная, - вспоминает Иван. - Купили ее мои родители, а оформили на меня. Взяли на авторынке. Lexus RX300 2001-го года выпуска, на тот момент ей было всего четыре года - американской сборки, без пробега по России. Заплатили около миллиона рублей – внушительная сумма по тем временам. Родители долго копили на эту машину.

Ездили на Lexus и отец, и сам Иван. Автомобиль красивый, приметный. Поэтому его всегда держали на виду: парковали возле дома, на стоянке. Угонщикам авто тоже приглянулось.

- Приехал на обед, оставил машину под окнами, ушел буквально на час. А когда вернулся – мой Lexus исчез. Сразу понял, угнали. Сигнализация не сработала.

Семья обратилась в полицию, машину объявили в федеральный розыск.

- Я понимал, шансов ее вернуть, не много. Действовали явно профессионалы. Поработали с сигнализацией мастерски, значит, и маркировку перебьют, и документы подделают.

Через некоторое время Тепловы взяли новый автомобиль – на этот раз «Жигули».

- Специально выбрали, что попроще, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Новые проблемы

Прошло 20 лет.

- И вдруг тот самый звонок полтора месяца назад! Машину, когда увидел, опознал, но не сразу. Внутри - все чужое, чехлы другие, конечно. Я бы такие не выбрал. Но я помнил, где стояли «секретки», - в определенных местах были отверстия. Именно по ним я понял: это моя машина.

Кто-то подумает – вот Ивану повезло. Внезапно на голову свалился «подарок» стоимостью в 700-900 тысяч рублей. Но сам он радуется весьма скромно.

За автомобилем Иван прилетел лично в Иркутск. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Честно признаться? Ощущения от внезапной находки двойственные. С одной стороны, здорово, что нашли. А с другой? Получил внезапные проблемы. Пришлось лететь в Иркутск, то есть менять на ходу планы и еще прилично тратиться. Во-первых, билеты на самолет в среднем обошлись в 30-40 тысяч рублей. Во-вторых, за автовоз я отдал 100 тысяч рублей. Рисковать и гнать из Иркутска до Москвы за пять с лишним тысяч километров – зачем? Да, внешне автомобиль выглядит неплохо. Пробег – около 230 тысяч км, масло и запчасти явно менялись, за ходовой следили. Внешне - не битый, не колотый, без серьезных повреждений.

Но возраст – более 25 лет, ржавчина по кузову точно есть. Кто обслуживал и как, я не знаю. Поэтому и принял решение об автовозе.

«Липу» выдала коррозия

Как же спустя 20 лет все-таки нашли автомобиль?

Как объяснили Ивану, такие автомобили находят исключительно во время регистрационных действий в ГИБДД. Угнанные машины чаще всего имеют кустарную маркировку. Когда «липа» свежая – это незаметно, поэтому машина столько раз и перепродавалась без проблем, но со временем в местах сварки появляется коррозия. По этим ржавым следам Госавтоинспекция и распознает преступления.

С потерянным Lexus так и произошло. Во время постановки машины на учет в Иркутске инспектор заметил: номера агрегатов явно фальшивые. Автомобиль отправили в Экспертно-криминалистический центр. Там подтвердили: планка с VIN-номером (уникальный заводской код, по которому можно отследить всю историю автомобиля – Ред.) была вварена в кузов кустарно. Тогда к делу подключился Интерпол ГУ МВД России по Иркутской области. Сделали запрос на завод-изготовитель в Японию. Оттуда пришел ответ, какой VIN должен быть у этой машины. Так и вышли на законного владельца - Ивана Теплова из Подмосковья.

Сейчас Иван думает, что делать с находкой. Склоняется к самому логичному варианту – продать. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Где прятали машину после угона, неизвестно. Первый раз она всплыла при постановке на учет в Нижнем Новгороде, затем - в Туле. А в последний раз - в Иркутске. За 20 лет сменилось не меньше пяти владельцев. Ее перепродавали, перегоняли из региона в регион. Кто стал последним покупателем, как купил, сколько денег потерял, ведь заплатил уже за Lexus, мне неизвестно.

Сначала ремонт, потом продажа

Сейчас Иван думает, что делать с находкой. Склоняется к самому логичному варианту – продать. Но и это не так-то просто.

- Сначала надо сделать полное техническое обслуживание, чтобы оценить реальное состояние, провести ремонт. На это тоже нужны силы и средства. Самое забавное в этой истории: мечтал побывать на Байкале и вот, казалось бы, случай представился, но при этом до озера так и не доехал (смеется). Поездка оказалось слишком внеплановой и суетной – опознание, поиски автовоза и так далее.

ЭКСПЕРТНО

Роман КРАВЦОВ, юрист, член общественного совета при ГУ МВД по Иркутской области:

«Угоны были настоящим криминальным бизнесом»

- В конце 90-х - начале 2000-х угоны были настоящим криминальным бизнесом с четкой структурой. Действовали организованные группы с распределением ролей: одни отслеживали машины, другие с помощью специальных сканеров отключали сигнализации, третьи перегоняли, четвертые перебивали номера и вваривали новые панели с VIN-кодом, пятые обеспечивали хранение и сбыт. Машины угоняли пачками и перегоняли между регионами - из Сибири в Центральную Россию и обратно. Зачастую через пару дней после угона владельцам звонили и предлагали выкупить их же автомобиль за 30% стоимости - это было дешевле, чем покупать новый.

Кроме того, в те годы была массовая практика продажи машин по генеральной доверенности, минуя ГИБДД. Выписал доверенность - и человек 10 лет ездит. А кто выяснит, что машина краденая? Он ее не ставил на учет, номера никто не проверял. Все спокойно, пока новый владелец не решит перепродать автомобиль официально. Вот тогда и выясняется, что 10 лет назад он купил краденую машину.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Ужесточились правила постановки на учет - теперь на это дается 10 дней. Появились камеры видеонаблюдения, современные системы защиты, кодовые метки, которые сложно перебить. При этом угоны все еще есть. Но находят такие машины только при регистрационных действиях - когда инспектор замечает следы кустарной сварки или коррозию вокруг VIN-номера. А что касается доверенностей, механизм сохраняется и сегодня. Сейчас можно выписать доверенность хоть от руки, хоть нотариально, и человек будет ездить без проблем. Но я как юрист рекомендую этой техникой не пользоваться. Потому что риски огромные: на продавца могут приходить штрафы нового собственника, а покупатель рискует получить машину с темной историей. Госучет - это лишняя проверка физических показателей автомобиля, его чистоты и безопасности. Поэтому случаев массовых угонов стало меньше, но доверенность как лазейка никуда не ушла.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным МВД России, за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 3 651 угон и 871 кража автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество угонов снизилось на 19,7%, краж - на 29,4%.

Для сравнения: за январь-июль 2003 года было зарегистрировано 37 752 кражи и 27 218 угонов транспортных средств.

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