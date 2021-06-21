Игорь Кобзев возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму

Она провела его первой из политических партий. В столице Иркутскую область представляла авторитетная делегация. Впервые в работе Съезда приняла участие исполнительный секретарь Усть-Илимского районного местного отделения Партии, одна из лидеров голосования «Единой России» Олеся Кузнецова.

«Это потрясающее зрелище! – поделилась она своими первыми впечатлениями. – Когда своими глазами видишь, как много в стране действительно энергичных, умных людей, понимаешь, что они все – одна команда, что они готовы работать, желают сделать нашу страну самой могучей и красивой – от этого просто захватывает дух!»

На съезде партии выступил Президент России Владимир Путин. В своем обращении к делегатам он почеркнул, что партия - лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания: «Для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти казенной коркой, застыть в своем развитии. Но ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит остановиться, а остановиться – значит проиграть».

На съезде «Единой России» были определены партийные списки на выборах в Государственную Думу. 49 глав регионов возглавили территориальные группы. Первым номером по Иркутской области стал руководитель Приангарья Игорь Кобзев.

«Не будучи членом партии, я посчитал возможным и правильным возглавить список «Единой России» на выборах в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва. Вижу, что у нас формируется сильная работоспособная команда — настоящая команда Приангарья», - заявил Игорь Кобзев.

Владимир Путин предложил «пятерку» лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. По его мнению, они представляют важнейшие для страны направления. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Этот список должен выглядеть таким образом - чтобы там были люди, которые давно в политике, их принято называть «политические тяжеловесы», и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни», - пояснил выбор кандидатов Владимир Путин.

В Иркутской области в список кандидатов в Госдуму вошли лидеры предварительного голосования: врач Юрий Козлов; замсекретаря ИРО «Единой России», вице-спикер Заксобрания региона Кузьма Алдаров; победитель кадрового конкурса «Лидеры России» Мария Василькова; депутат ЗС Наталья Дикусарова; директор Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Андрей Иванов.

«Каждый из этих людей — безусловный профессионал своего дела, пользующийся заслуженным уважением. Это мнение десятков тысяч людей, которые поддержали их», - подчеркнул Игорь Кобзев.

Решения съезда партии оценили эксперты. Включение Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко, Анны Кузнецовой и Елены Шмелевой позволит партии сформировать оптимальную электоральную и политическую конструкцию, уверен заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ Сергей Шишкин.

«Предложенные Президентом кандидатуры максимально точно отражает запросы граждан страны на увеличение мер социальной защиты, поддержку семьи, материнства и детства, улучшение качества здравоохранения и образования. Это команда профессионалов, уже добившихся реальных успехов», - отметил Сергей Шишкин.

По его оценке, очевидно, что учитывались и актуальные данные социологических исследований: во главе стоят члены правительства с самым высоким рейтингом оценки работы и доверия.

«Не менее мощная команда сформирована и в Приангарье, - высказался политолог. – Кобзев, Козлов, Алдаров, Иванов - люди им верят, положительно оценивают их работу. И это не сиюминутная популярность, это люди, которые прошли проверку временем и делом. Очень логично. Врач Проценко в пятерке федерального списка ЕР. У нас - хирург Козлов», - констатировал эксперт.

По мнению Сергея Шишкина, «единоросы» не только подтверждают свою ведущую роль в политической системе страны, но и демонстрируют, что однозначно лидируют – и в формировании информационной повестки, и в запуске выборной кампании.

«Мощный старт! Своими ходами «Единая Россия» достаточно агрессивно доказывает, что прекрасно готова к выборам и уверена в поддержке избирателя. Партия, судя по всему, раньше всех нащупала ходы к людям, активно их использует – и если не снизит темп движения, уверен, что ее оппонентам придется действительно сложно», - резюмировал Сергей Шишкин.

Владислав Шиндяев, председатель Исполнительного комитета Иркутского регионального отделения «Ассоциации юристов России», в своем анализе больше обратил внимание на подготовку предвыборной программы «Единой России». «Не надо обманываться – программа «Единой России» уже прозвучала. И озвучил ее Президент России. А затем Дмитрий Медведев еще раз обозначил задачи и цели», - считает Владислав Шиндяев.

Основные направления, которые станут реперными точками для Народной программы партии, уже вполне ясны, отмечает политолог. Причем, по его мнению, в документе явно звучат посылы как к элитам, так и к чаяниям большинства жителей. К примеру, с одной стороны – требование о сбалансированности региональных бюджетов, а с другой – стремление к развитию качественных государственных и муниципальных услуг, а также эффективной социальной политике, поддержке нуждающихся граждан.

«Очевидно, что «Единая Россия», в отличие от многих других партий, не делает ставку только на «свой электорат». Ее обращение гораздо шире, она старается быть привлекательной для всех жителей, быть не просто «партией власти», а «партией большинства» - и надо признать, что это ей удается», - замечает Владислав Шиндяев.

Имеются и «нишевые» пункты, которые обращены к отдельным категориям граждан, к примеру, тезис о развитие сельских территорий – для жителей села; меры по поддержке бизнеса – для предпринимателей; развитие доступной среды и введение единого электронного сертификата для приобретения гражданами с инвалидностью ТСР, лекарств – для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако все они – лишь как добавление к структурному, продуманному плану.

«Программа, честно говоря, поражает и масштабом, и проработанностью. Не сомневаюсь, что в процессе всенародного обсуждения в нее будет добавлено немало конкретики – и от экспертов, и от жителей, но сам документ уже есть. И он демонстрирует небывалую амбициозность», - считает политолог.