Как она это сделала: иркутской выпускнице-азербайджанке помогли сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Достоевский и Ремарк

17-летняя Манзар Сулейманова из Иркутска мечтает стать врачом. Фото: личный архив Манзар Сулеймановой.

17-летнюю выпускницу Манзар Сулейманову теперь будут ставить в пример будущим 11-м классам иркутской школы №18. Еще бы! Ведь она единственная в классе получила по 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам – по химии и по русскому языку.

- Все были немного в шоке, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Манзар. – Ведь по русскому языку в аттестате у меня вообще-то выходит четверка. Учительница призналась, что ждала от меня баллов 96, не больше. Да и готовилась к экзамену по русскому, если честно, не с таким азартом. Все силы бросила на штудирование химии и биологии. Зубрила целыми днями, так как хочу поступать в медуниверситет. Еще года полтора назад я планировала стать архитектором, поскольку люблю рисовать. А в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса решила, что буду врачом. Они сейчас нужнее.

- Я верила в дочь, потому что видела, как она сидит за учебниками с утра до вечера, - добавляет мама Манзар Сабина. – Все сама, никакой помощи, никаких репетиторов. Манзар ведь не круглая отличница. Просто она поставила перед собой цель сдать ЕГЭ на отлично, и добилась ее.

Манзар целыми днями зубрила учебники. Фото: личный архив Манзар Сулеймановой.

Хоть гуманитарием Манзар себя вовсе не считает, сочинения и изложения она всегда писала на отлично. Вот и на ЕГЭ по русскому девочка правильно ответила на все 26 вопросов в тесте, а также по полочкам изложила свои мысли в части сочинения.

- Мне попался текст про роль прессы во время Великой Отечественной войны, - продолжает Манзар. – Давался текст, по которому надо было объяснить позицию автора и собственную. Это я и сделала.

Семья Манзар из Азербайджана. Живет в Иркутске уже более 20 лет. Выпускница признается, что великий и могучий она знает намного лучше родного. И это понятно – она родилась и выросла в Иркутске. И раскрывает еще один секрет, как сдать ЕГЭ на все 100.

- Думаю, нужно больше читать, - говорит Манзар. – Я обожаю русскую и зарубежную классическую литературу, зачитываюсь Достоевским и Ремарком. Это потрясающие писатели. В любую свободную минутку беру в руки книгу. Наверное, поэтому и грамотно пишу.

Теперь Манзар нужно всего лишь дождаться результатов ЕГЭ по третьему важному для поступления в вуз предмету - биологии.

- Если и там будет 100 баллов или что-то близкое к этой цифре, подам документы в медицинские Москвы или Санкт-Петербурга, - говорит Манзар. - Хочу стать эндокринологом или фармакологом.