Вместо блогеров-пранкеров, смотрим в Ютубе научные каналы: как два одноклассника из Сибири сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Леонид Снетилов (слева) и Гордей Скоробогатов. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" героями публикации

Некоторым выпускникам не страшны никакие ограничения. Учиться и готовиться к экзаменам они могут хоть удаленно, хоть в классе. Речь о ребятах, которые, несмотря на скомканный учебный год нынче сдали ЕГЭ на 100 баллов. Например, секрет того, как подготовить учеников к высшей оценке в любых условиях, знает преподаватель математики из ангарской школы №10 Наталья Чепелева. Двое ее подопечных Гордей Скоробогатов и Леонид Снетилов стали единственными во всем Приангарье выпускниками, которые сдали царицу наук на все 100.

- Оба парня очень талантливые и трудолюбивые, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Наталья Чепелева. – У них несомненная тяга к точным наукам. Конечно, готовиться к ЕГЭ им было тяжело. Ведь учеба началась только в ноябре. До этого все занятия проходили дистанционно из-за самоизоляции. А объяснять детям предмет вживую и по экрану компьютера, это я вам скажу, разные вещи.

Учительница Наталья Чепелева. Фото: официальный сайт школы №10 Ангарска

Один из стобалльников Гордей Скоробогатов. Парень каждый год попадает в призеры на региональных олимпиадах по математике и идет на золотую медаль. Готовиться к ЕГЭ начал еще в 10 классе, посещал дополнительные занятия.

- Вместо роликов в Ютубе со знаменитыми блогерами-пранкерами, я смотрел научные каналы по математике, где на примерах объясняют, как и что можно решить, - рассказывает Гордей Скоробогатов. – Такие ролики - это отличный способ подтянуть свои знания. И занятия вовсе не скучные.

А за ЕГЭ по русскому языку Гордей набрал 90 баллов. Готовился сам – нашел в интернете онлайн-курсы.

- Но для меня важнее получить еще 100 по информатике, - продолжает Гордей. –Хочу поступить на факультет прикладной математики, в Москву. А в будущем планирую стать программистом.

Одноклассник Гордея Леонид Снетилов признается, что математику полюбил вообще недавно.

- До 10-го класса по алгебре у меня была четверка, - рассказывает Леонид. – Тогда я и понял, что математика мой любимый предмет. К ЕГЭ начал готовиться еще в 10-м классе - сам решал типовые задания.

Сейчас Леониду остается дождаться результатов экзамена по обществознанию. После этого парень собирается поступать в один из ВУЗов Санкт-Петербурга на факультет экономики и управления.

В своих учениках педагог Наталья Чепелева не сомневается. Учитель следит за успехами прошлых своих выпускников-стобалльников. Пока у всех все складывается удачно.

- В основном все уезжают в крупные города, - заключает Наталья Чепелева. – Кто-то уже окончил, а кто-то учится в лучших ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и даже в Европе.

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