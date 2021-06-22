Этим пасом он поставил крест на сборной России: первый тренер Романа Зобнина о роковой ошибке полузащитника на Евро-2020

Роман Зобнин №11 начинал карьеру в Иркутске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сборная России по футболу с треском вылетела с чемпионата Европы. В решающем матче против команды Дании наши парни проиграли со счетом 1:4. Одним из тех игроков, на кого полилось больше всего критики, стал, увы, полузащитник Роман Зобнин, который свою карьеру начинал в Иркутске.

Напомним, Роман допустил грубейшую ошибку на 59-й минуте игры. Когда наша дружина «горела» со счетом 0:1, Роман пытаясь сделать пас назад нашему вратарю Матвею Сафонову, в итоге выдал шикарную передачу игроку датчан Поульсену, который получив мяч, сделал счет 2:0 в пользу своей сборной. Эту вопиющую ошибку «Комсомолке» после матча прокомментировал первый тренер Романа Зобнина из Иркутска Сергей Духовников.

- Ошибка действительно грубейшая, даже для детской школы, первый раз вижу у него такую, - говорит корреспонденту «КП»-«Иркутск» Сергей Духовников. – Этим пасом Рома подвел черту и поставил крест на нашей команде на турнире. Второй гол стал решающим. Возможно, сказалось напряжение, волнение. Любой футбольный тренер скажет, что с детства ребенка учат не делать такие передачки назад. Вот и Рому мы таким приемам точно не обучали. Сейчас учить игроков сборной уже поздно. Они уже сами могут быть тренерами.

Впрочем, винить одного лишь Романа Зобнина в поражении сборной России от датчан и вылете с чемпионата Европы, Сергей Духовников не хочет.

- Ошибка Ромы лишь вишенка на торте, - говорит Сергей Духовников. – Наша сборная в целом была не готова к турниру ни физически ни психологически.

В целом претензий к игре своего воспитанника за сборную у тренера нет.

- Рома хорошо выполняет свою черновую работу, - говорит Сергей Духовников. – Результат игры он уже не делает, и не звездит, как это было в детстве, когда он забивал решающие голы, старался себя проявить. Сейчас Рома ушел в тень.

Оценивать игру еще одного фыутболиста из Иркутской области защитника Федора Кудряшова Сергей Духовников не стал, так как 34-летний братчанин из-за травмы сыграл на Евро всего один матч.

- Федор тоже боец, но он уже ветеран, - говорит тренер. – И Кудряшов и Зобнин несомненно помогли бы этой сборной, если бы в ней были другие яркие звездные игроки. Федя с Ромой выполняли бы черновую работу, а звезды делали бы результат. Но таких не нашлось.

В том, что новые футболисты из Иркутской области появятся в составе сборной России в ближайшие годы, Сергей Духовников сомневается.

- Пока таких нет и, похоже, не предвидится, - заключает иркутский тренер. – Например, в моей ДЮСШ будущих Зобниных я пока не вижу.

Ну а мы напомним биографию Романа Зобнина. В далеком 2000-м его, 6-летнего мальчишку, на иркутский стадион «Динамо» впервые привела мама. Уже на первой тренировке он заметно выделялся среди ребят на 2 года старше его. Сергей Духовников оставил его в секции благодаря физическим данным и технике Романа.

Сергей Духовников вспоминал, что Роман не только не пропускал тренировки, но и готов был играть даже в лютый сибирский мороз.

- Однажды он и еще один парень пришли на тренировку в -30 градусов, - улыбается Сергей Духовников. – Ну что делать, пришлось проводить занятия для двоих.

Один из матчей на детском турнире первый тренер Романа запомнил на всю жизнь.

- Я выпустил Рому на матч с ребятами старше его на 2 года, - говорит Сергей Духовников. - Счет в игре был 2:2, и на последних минутах мы получаем право на штрафной удар. Старшие парни отталкивают друг друга: каждый хочет пробить. Рому даже не подпускают. Я кричу: «Дайте пробить Роману!» Они отдали. Рома как бабахнет с 20 метров точно в девятку. Победа была наша! Тогда ему было всего 10 лет, но соображал на поле он, как состоявшийся игрок.

ДОСЬЕ "КП"

Роман Зобнин

Родился 11 февраля 1994 года в Иркутске

Амплуа: полузащитник

Футболом начал заниматься в футбольной команде «Звезда» (Иркутск). В 10 лет переехал в Тольятти.

Клубы в карьере: «Академия» (Тольятти), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва)

Достижения: чемпион России 2017, обладатель Суперкубка России 2017, бронзовый призер чемпионата России 2017, четвертьфиналист чемпионата мира 2018.

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