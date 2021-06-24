Нужна зарплата от 50 тысяч? : Не стесняйтесь просить повышения, треть рабочих мест в Иркутске такие. Фото: Иван ВИСЛОВ

Бетонщик, водитель самосвала, машинист бульдозера, инженер. За тяжелый и сложный труд нынче хорошо платят, а эти профессии – в перечне тех, кто получает в месяц больше 100 тысяч рублей. По нашим сибирским меркам - достаточно много. Любопытно при этом, что число таких вакансий не падает, а наоборот, растет. Это подтверждает и статистика, и аналитика серьезных рейтинговых агентств.

- Средняя начисленная заработная плата в регионе составила 51 888 рублей, а за период январь-апрель 2021 года – 50 197 рублей, - это последние данные Иркутстата.

Не так уж и мало. Тут надо учесть, конечно, что 51, 8 тысяч рублей – это сумма до вычета налогов, и в реальности сама получка меньше, но не так уж значительно. Столько и даже побольше сегодня зарабатывают инженеры и рабочие на крупных предприятиях энергетики и транспорта, связи и финансов, в науке и госуправлении. Особняком стоят нефтяники, газовики и золотодобытчики. Сейчас работа в этой отрасли в основном организуется вахтой – так удобнее. Мест там достаточно много, а средняя зарплата – больше 100 тысяч рублей в месяц. Никакая пандемия не в силах остановить разработку месторождений.

- В 2020 году количество высокопроизводительных, или относительно высокооплачиваемых рабочих мест увеличилось, – подсчитала аналитическая служба сети FinExpertiza на основании данных Росстата. Исходя из официальной статистики, 31% всех работающих россиян оказались заняты на сравнительно неплохо оплачиваемой работе. Больше всего высокопроизводительных рабочих мест на нефтегазовом Севере и в экономически развитых регионах.

Но это – в целом по стране. А как в Иркутской области? В регионе такой работы стало больше сразу на 7, 6%, а всего к оплате выше среднего относится 33, 3% всех позиций. Если сравнить с соседями по Сибири, то у нас ситуация несколько лучше, чем, допустим, в Красноярском крае, где таких вариантов - 31, 9%.

Уровень зарплат в Иркутске. Фото: Наталья ВИБЕ

Люди готовы работать за 50 тысяч рублей в месяц. В этом месте вздохнут те, кто трудится в торговле и общепите и СМИ. В получку рядовая продавщица, повар, сотрудник гостиницы и журналист имеют куда меньше этой суммы. Сегодня это самые малооплачиваемые сферы деятельности. Что касается остальных, включая бюджетников, то их доход обычно больше 40 тысяч рублей в месяц (конечно, при работе не 8 часов в день). И, костеря условия труда, необходимость много вкалывать и низкие доходы, люди не готовы снижать планку.

- Средние зарплатные ожидания работников Иркутской области составили 49,6 тысяч рублей, - приводят свои данные представители сервиса HeadHanter. –При этом только 38% согласны снизить запросы ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства. И меньше всего на такую меру согласны пойти врачи и фармацевты, представители производства и сервиса.

Оно и понятно. Людей не хватает и предложения - на уровне 54,4 тысяч рублей, причем это самые высокие показатели по Сибири.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Каждый второй планирует трудиться, пока позволяет здоровье, и не выходить на пенсию

После выхода на пенсию, если нет накоплений, придется жить уже не на 35-50 тысяч в месяц, а на сумму, которая меньше в 2-3 раза. Поэтому половина жителей региона считают, что будут работать, пока хватит сил, а о том, что железно отправятся на заслуженный отдых, как только стукнет 60 или 65 лет, сообщили лишь 29%. Это тоже данные опросов HeadHanter и «Деньги Вперед». А тех, кто намерен трудиться до 70-75 лет – 9%.