"Не думайте, что как только поставили вакцину. сразу обезопасились: врач из Иркутска рассказал, как вести себя после прививки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутске, как и по всей стране, сейчас третья волна пандемии, которая вызвана, в том числе, распространением нового, более заразного и агрессивного, индийского, штамма-мутанта коронавируса. Соседняя Бурятия объявила на территории карантин, ужесточения действуют и в Иркутской области. Но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. На основные из них во время «Прямого эфира» ответил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

1. Почему Иркутскую область накрыла третья волна коронавируса?

- Это объясняется сразу несколькими причинами, - комментирует Яков Сандаков. - Во-первых – более опасный и быстро распространяющийся новый индийский штамм вируса, во-вторых - тотальное несоблюдение мер противоэпидемической защиты. В транспорте мы о масках забываем категорически, в магазинах не помним о дистанции, обрабатывать руки антисептиком прекратили. Сейчас у нас открыто около 4, 5 тысяч мест в госпиталях (в пик второй волны было 5,6 тысяч). И это буквально за пару недель! Видимо, места для лечения будут и еще открываться, больных много, в Иркутске, Ангарске, Шелехове инфекция распространяется в десятки, сотни раз быстрее, чем раньше. У нас сейчас больше 5 тысяч амбулаторных больных, в больницы кладем только тех, у кого достаточно тяжелая форма. Нужна дистанция, соблюдение санитарно-эпидемических мер, вакцинация.

2. Почему в прививочных кабинетах Иркутска не хватает вакцины?

- Сейчас спрос на то, чтобы пройти вакцинацию, мы фиксируем просто ажиотажный, он вырос в несколько раз сразу, как пошел взрывной рост заболеваемости. Утром 24 июня в регионе оставалось еще около 26 тысяч доз (но это - по всей области), но после обеда в некоторых поликлиниках Иркутска она закончилась. Понятно, что в самом городе он расходуется гораздо быстрее.

Национальный оператор распределяет по всем регионам вакцину примерно равномерно. Их сразу распределят по прививочным пунктам. Большую часть - в Иркутске. Поставка идет в буквальном смысле "с колес". Но партии поступают регулярно, потому что идет массовая вакцинация. Их можно будет поставить прямо на рабочем месте, вызвав на предприятие мобильную бригаду. Об этом решении сообщили буквально накануне. Население активно вакцинируется - укол первым компонентом уже сделали 330 тысяч человек, это 31,4% от необходимого для формирования надежной коллективной защиты. Если вы зарегистрировались на вакцинацию, но из-за нехватки препарата не попали, с вами свяжутся и назначат новую дату.

3. Можно ли заразиться после прививки?

- Мнение о том, что, как только ты поставил первый компонент вакцины, уже защищен от вируса, по-прежнему распространено, хотя и очень опасно. Те, кто пытается на радостях снимать маски, отказываться от каких-либо ограничений и посещать массовые мероприятия, вполне могут заразиться и заболеть. Не зря медики перед уколом предупреждают – берегите себя! Ведь иммунитет формируется примерно через 42 дня, когда уже поставлены и первый, и второй компоненты, и прошло достаточно времени (окончательно – спустя три недели после второго укола). Об этом сообщают сами производители вакцин. Поэтому надо носить маски, соблюдать дистанцию.

4. Почему перед вакцинацией бесплатно не проверяют на антитела к COVID-19?

- Это исследование не входит ни в один стандарт обязательного медицинского страхования. Более того, и платно, и бесплатно сегодня в нем нет смысла. Уже объявлено о том, что ревакцинация необходима примерно раз в полгода. И тем, кто сделал инъекции осенью, она уже нужна. Противопоказания ограничены и очень немногочисленны, как к любой другой прививке – беременность, обострение хронических и появление острых заболеваний, поливалентная аллергия. Во всех остальных случаях иммунизация разрешена, хотя и должна проводиться с осторожностью. Именно поэтому пациентов предварительно осматривает врач.

5. Почему от поездок на отдых лучше отказаться

- Лучший вариант отдыха в это время – на даче. В период эпидемии дальние поездки на транспорте не рекомендованы. Изоляция, дистанция, маски. Все это необходимо. Иначе заболеваемость сразу подпрыгнет. Именно поэтому на курортных территориях Краснодарского края введены ограничения и требуют тест ПЦР, а в соседней Бурятии – локдаун. Мы целиком за введение таких мер и на нашей территории. Но они должны быть максимально взвешены и тут последнее слово за санитарно-противоэпидемической комиссией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Можно ли поехать на отдых в Аршан?

- Как мы привыкли, на выходные, после 27 июня – уже нельзя. В Бурятии принимают сейчас только организованные группы и тех, кто купил путевки в санатории на лечение. При этом у этих людей должен быть свежий тест ПЦР. В гостевых домах размещают тех, кто забронировал места до 23 июня. Рассчитывать на удачу можно, но сложно – идут проверки. Кроме того, минеральные источники закрыты. Работают только продуктовые магазины и кафе – на вынос. Такой режим сохранится до 11 июля.

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