Дефицит вакцины: медики объяснили, почему в прививочных кабинетах Иркутска не хватает препарата. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

" В прививочных пунктах нет вакцины от коронавируса! Я приехал по записи, в назначенное время. Оказалось, что желающих поставить укол было эти дни очень много, шли с Госуслуг и самотеком. И препарат кончился, даже предупредить всех, видимо, не успели ". Еще накануне в соцсетях появились тревожные сообщения от жителей Иркутска, которые массово отправились на иммунизацию. И...препарат сразу стал дефицитом.

-Сейчас спрос на то, чтобы пройти вакцинацию, мы фиксируем просто ажиотажный, он вырос в несколько раз сразу, как пошел взрывной рост заболеваемости, началась третья волна коронавируса и пошли ограничения, - рассказал в "Прямом эфире" министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. -На вчерашний день, 24 июня, в регионе оставалось еще около 26 тысяч доз, но это - по всей области. Понятно, что в самом городе он расходуется гораздо быстрее.

Всем, кому накануне не досталось вакцины, врачи терпеливо объясняли ситуацию и говорили - "Ждите". Как только поступит новая партия, всем, кто записался раньше, позвонят и пригласят на прививку. Когда? Скорее всего, через несколько дней.

- Национальный оператор распределяет по всем регионам вакцину примерно равномерно, - продолжил Яков Сандаков. -Так, например, в ближайшие дни мы ждем 24 тысячи доз. Их сразу распределят по прививочным пунктам. Большую часть - в Иркутске.

Поставка идет в буквальном смысле "с колес". Конечно, при нынешнем ажиотаже и желании многих жителей как можно быстрее поставить препарат ( все слышали, что еще 40 дней после того, как укололи первым компонентом, нарабатывается иммунитет, а сейчас лето и хочется на курорты юга) за ним опять будут очереди.

Но партии поступают регулярно, потому что идет массовая вакцинация. Их можно будет поставить прямо на рабочем месте, вызвав на предприятие мобильную бригаду. Об этом решении сообщили буквально накануне.

Кроме того, пока в Иркутской области не говорят ни о каких ограничениях по принципу "привитой - не привитой". Тем более, что население активно вакцинируется - укол первым компонентом уже сделали 330 тысяч человек, это 31, 4% от необходимого для формирования надежной коллективной защиты.

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