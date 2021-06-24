Жители Иркутской области смогут вакцинироваться на работе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области планируют максимально ускорить темпы вакцинации. Так, одним из поручений главы региона стал выезд медиков на предприятия, чтобы сотрудники могли привиться в рабочее время. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мы сегодня не говорим о полной принудительной вакцинации, как это сделали с некоторых субъектах. Но настоятельно рекомендуем руководителям компаний вести разъяснительную работу со своими специалистами и убеждать их поставить прививку. Подчеркну еще раз, что на сегодняшний день других вариантов получить коллективный иммунитет нет. Кроме того, прошу жителей региона не забывать о масочном режиме, - сказал Игорь Кобзев.

Сегодня жители Приангарья могут получить вакцину без предварительной записи – в пунктах, расположенных торговых центрах. Всего полный курс прошли больше 258 тысяч человек, из них больше 100 тысяч – это пожилые люди старше 60 лет.

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