Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июня: переболевшие COVID-19 в Приангарье смогут пройти пройти комплексное обследование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Иркутске, 24 июня. В больницах региона сегодня лежат 3722 – и эта, так быстро возросшая цифра, пугает. Пугает потому, что чаще стали болеть молодые, пугает, потому, что болезнь у зараженных стала протекать тяжелее – регистрируется большое число пневмоний – отсюда и увеличивающееся ежедневно число госпитализированных. За минувшие сутки на больничных койках оказались еще 189 человек с COVID-19. В регионе пытаются снизить всплеск заболеваемости – на минувшей неделе был принят рад ограничений – по количеству занятых мест в кинотеатрах, театрах и концертных залах, ограничены даже мероприятия на свежем воздухе.

Но, все эти меры не будут действенными, если сами жители Приангарья не осознают – соблюдение масочного режима – необходимость, как и социальная дистанция. Сейчас лучше не посещать мест массового скопления людей, воздержаться. Иначе меры будут жестче. В соседней с нами Бурятии и вовсе накануне объявили локдаун на две недели.

Сегодня количество случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки, перевалило за две сотни – в лабораториях получили 207 новых положительных результата ПЦР-тестов. Общее число инфицированных за время пандемии превысило 73 тысячи – 73 007 – если быть точными.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июня: диспансеризация для 70 046

Да, конечно, большинство выздоравливает. Таких в нашем регионе, по данным на 24 июня, уже 70 046 человек (за сутки +53), в этом числе 6498 детей. Но с какими последствиями они сталкиваются после болезни? На реабилитацию зачастую уходят месяцы. Чтобы узнать, по каким местам «ударил» COVID-19 в регионе решили провести диспансеризацию тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Точные даты пока неизвестны. Как только «волна схлынет», ведь пока в регионе даже плановую помощь прекратили. Кому же положено исследование? Тем, кто перенес COVID-19. Тех, кто переболел в средней или тяжелой форме пригласят первыми.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июня: когда достигнем коллективного иммунитета

Чтобы регион получил коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции, нужно вакцинировать 1 миллион 078 тысяч жителей, считают специалисты.

- Сейчас всего привито 322, 2 тысячи человек - это 30% от необходимого количества, - рассказл министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Полный курс вакцинации завершили 253, 4 тысяч человек, это 23, 5% от плана, в том числе около 100 тысяч – пенсионеры.

Пока вакцина в нашем регионе – дело добровольное, но медики напоминают, что это, прежде всего, вопрос вашего здоровья. Кстати, в большинстве своем это понимают проживающие в местах туристических паломничеств. Так, в Листвянке вакцинировались уже больше 63% жителей, в Большом Голоустном – 65%.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июня: болеют в Приангарье 5798 человек

Именно столько сибиряков сегодня лечат от COVID-19. И если раньше количество человек на амбулаторном лечении было больше, чем в больницах, то 24 июня картина совсем другая: дома выздоравливают 2076 из них, остальные находятся в ковидных госпиталях. Из 3722 пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии 205. И летальные исходы продолжаются. За сути скончалось еще 13 человек: причиной смерти 11 из них стал коронавирус, еще двух – иные болезни. Всего за время пандемии в Иркутской области скончались уже 3036 человек: COVID-19 унес жизни 2744, еще 292 имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые привели к кончине.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 24 июня.

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