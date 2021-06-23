Переболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме пригласят на диспансеризацию в Иркутской области
Фото: Евгения ГУСЕВА
После возобновления плановой медпомощи В Приангарье стартует углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
- Углубленные обследования через два месяца после выздоровления смогут пройти все граждане от 18 лет и старше, если диагноз COVID-19 им диагностировал врач, - отметил глава регионального минздрава Яков Сандаков.
Первыми на диспансеризацию в поликлиники пригласят тех, кто переболел коронавирусом в средней или тяжелой форме.
Напомним, сейчас в регионе на плановую госпитализацию, профосмотры и диспансеризацию действуют ограничения. Как только они будут сняты, перенесшие COVID-19 смогут пройти обследование на выявление последствий вируса для здоровья.
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