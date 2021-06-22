Разыграть автомобиль среди вакцинированных планируют в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Иркутска обсуждает вопрос проведения розыгрыша автомобиля среди части населения областного центра, получившей вакцину от коронавируса. Поручение по проработке данного вопроса дал мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на заместителя мэра, председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталия Барышникова. Чиновник озвучил это во время депутатского штаба при Заксобрании Приангарья.

- Вчера по поручению мэра мы начали прорабатывать вопрос по поводу розыгрыша призов среди вакцинировавшихся иркутян, где главным призом станет автомобиль. Сейчас мы рассматриваем возможности реализовать это, поскольку мы не имеем права проводить лотерею, так как мы — орган местного самоуправления. Мы такой конкурс объявим. В какой-то мере это будет способствовать привлечению внимание к вакцине и вакцинации, — сказал Виталий Барышников.

Заместитель мэра отметил, что сейчас необходимо усилить работу по информированию населения о необходимости вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яков Сандаков объяснил причины резкого роста заболеваемости COVID-19 в Иркутске и Ангарске(подробности)

Дезинфекцию подъездов возобновили в Иркутске (подробности)

11 человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки (подробности)