Дезинфекцию подъездов возобновили в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

Управляющие компании Иркутска возобновили дезинфекцию подъездов. Обработка осуществляется 2-3 раза в неделю. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Работы проводятся в соответствии с указом губернатора Иркутской области о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 от 12 октября 2020 года. Администрацией Иркутска были направлены соответствующие письма в адрес управляющих организаций, - сообщили в ведомстве.

Дезинфекции подвергаются места общего пользования: дверные ручки, входные группы, почтовые ящики, перила, лестничные марши. Управляющие компании подбирают дезсредства без резкого запаха. Такие меры будут предпринимать вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. В каждом округе города работает горячая линия, где можно задать вопросы касательно уборки и дезинфекции.

Вместе с этим, представители администрации ежедневно выходят в рейды. Индивидуальным предпринимателям и организациям напоминают о санитарно-эпидемиологических требованиях, предусмотренных для мест общепита и торговли. Факты нарушений передаются в Роспотребнадзор.

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