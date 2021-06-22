Электронные социальные проездные билеты начнут действовать на всей территории Иркутской области с 1 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На всей территории Приангарья с 1 июля начнут действовать электронные социальные проездные билеты на городских и пригородных маршрутах. Работа по их внедрению в регионе началась в 2016 году. Это позволит сделать организацию льготных перевозок максимально прозрачной. Сегодня льготным проездом ежемесячно пользуются 66 тысяч человек, из них 89 % – по электронным социальным проездным билетам. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего в Приангарье существует 16 льготных категорий: участники и инвалиды ВОВ; ветераны и инвалиды боевых действий; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»; инвалиды; дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; почетные доноры России; ветераны труда Иркутской области, - рассказал министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов

В этом году электронные социальные проездные стали доступны для пользователей садоводческих маршрутов.

Перевозчикам для того, чтобы начать обслуживать льготников, необходимо приобрести валидаторы. Эти устройства позволяют проверять документы на электронных носителях.

Чтобы получить электронный билет, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или подать заявление через МФЦ. Также возможно воспользоваться услугами горячей линии министерства.

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