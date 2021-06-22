6 домов по проспекту Маршала Жукова в Иркутске остались без горячей воды из-за аварии. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

В микрорайоне Солнечный в Иркутске произошел прорыв трубы с горячей водой. В 11:30 трубопровод был отключен. Жители нескольких домов остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщают в официальном аккаунте Оператора Теплосети Иркутска в соцсетях.

- В настоящий момент на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 46 работает дежурная бригада Участка тепловых сетей. Участок проведения работ огражден. Под отключения горячего водоснабжения попали дома: проспект Маршала Жукова, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Восстановить работу трубопровода специалисты обещают до 21:00. Точное время и адреса отключений можно узнать на сайте Иркутской энергосбытовой компании.

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