Матчи Украина-Австрия и Россия-Дания, ЕГЭ и прививки интересовали иркутян в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Встречи в рамках чемпионата Европы по футболу 2021 занимают умы большинства жителей Иркутской области. Такой вердикт Яндекса, собравшего накануне популярные запросы сибиряков в Интернете. Больше всего иркутян беспокоило, как сыграют сборные Украины и Австрии, Северной Македонии и Нидерланд и, конечно, России с Данией.

Кстати, наши футболисты проиграли со счетом 1:4. И ошибка во время игры экс-иркутянина Романа Зобнина – пас назад – стоило россиянам еще одного забитого гола. Интервью с первым тренером Романа – здесь.

Кроме спорта, жителей Приангарья заботили результаты ЕГЭ, коронавирус, прививки от него и День памяти и скорби – сегодня 22 июня – 80-ая годовщина с начала Великой Отечественной войны. Иркутский музтеатр сегодня покажет онлайн-концерт «Поклонимся великим тем годам» - как посмотреть его.

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