Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 июня: в ковидных госпиталях Приангарья больше 3400 пациентов

Третья волна пандемии коронавируса набирает обороты в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 22 июня. В регионе третья волна пандемии коронавируса набирает обороты. За сутки в Приангарье COVID-19 подтвердился больше, чем у 150 человек, такого в области не было с апреля. При этом тяжело переносить инфекцию стали и молодые люди. Они в тяжелом состоянии поступают в больницы. Количество коек в ковидных госпиталях постоянно приходится увеличивать, снова открывать лечебницы для заразившихся коронавирусом вне стен инфекционных больниц, так накануне сообщалось о том, что Ангарский перинатальный центр снова будет принимать пациентов с COVID-19, а рожениц будут отправлять в Иркутск или Усолье-Сибирское.

На сегодняшний день в медучреждениях области, где лечат от новой коронавиурсной инфекции, свободны более 500 мест. Но ежедневно госпитализируют порядка сотни, а иногда и больше подцепивших заразу.

- За сутки в больницы попали 167 зараженных COVID-19, - отмечают в оперативном штабе. – Всего под постоянным наблюдением медиков сейчас находятся 3408 человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 июня: переболели почти 70 тысяч человек

За сутки положительные результаты тестов получили еще 153 сибиряка. Таким образом, за время пандемии в регионе было выявлено 72 619 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Радует, что большинство зараженных с инфекцией все же справляются. За минувшие 24 часа выздоровели 52 человека, всего переболели в регионе уже 69 949 человек.

Увы, но летальные исходы в регионе продолжаются. Сегодня число умерших пациентов с COVID-19 перевалило отметку в 3 тысячи человек. Сегодня стало известно о кончине еще 11 наших земляков от коронавируса. Всего от COVID-19 умер уже 2721 заболевшим им, еще у 290 с таким же диагнозом в анамнезе были и другие тяжелые болезни, которые и привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 22 июня.

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