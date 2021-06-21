Ковидный госпиталь развернули в Ангарском перинатальном центре. Фото: правительство Иркутской области

Вновь в центр для лечения коронавируса переквалифицируется Ангарский перинатальный центр. В нем, как и в ноябре 2020 года, развернули 130 коек для лечения COVID-19. Связано это, как несложно догадаться с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Рожениц будут направлять в медучреждения Иркутска и Усолья-Сибирского, - отметили в правительстве. - Женская консультация, экстренная гинекологическая помощь продолжают работать в обычном режиме.

Свернуть ковидный госпиталь в перинатальном центре обещают, как только заболеваемость коронавирусом в Иркутской области пойдет на спад. Всего в Приангарье сейчас 3982 мест для лечения COVID-19 в 48 больницах.

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