Молодежь поступает в больницы в тяжелом состоянии: иркутские врачи объясняют, что происходит в третью волну коронавируса в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти на одну тысячу человек больше: именно на столько госпитализированных с коронавирусом стало больше в Иркутске. И это всего за неделю! Что говорить, если за прошедшие выходные на больничную койку за два дня попали сразу 500 человек. Третья волна пандемии, ударившая по Приангарью, как говорят врачи, намного агрессивнее, чем две предыдущих.

- В стационаре действительно стало больше пациентов по сравнению с прошлой неделей. И значительно! - рассказывает главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. – На сегодняшний день в Иркутске и Ангарске в больницах заняты практически все койки. Свободных мест – единицы. Например, у нас больница рассчитана на 280 человек, а лежат уже 300.

Вновь в центр для лечения коронавируса переквалифицируется Ангарский перинатальный центр. В нем, как и в ноябре 2020 года, развернули 130 коек для лечения COVID-19. Что касается рожениц, то их будут направлять в медучреждения Иркутска и Усолья-Сибирского. Женская консультация, экстренная гинекологическая помощь продолжают работать в обычном режиме. Как только заболеваемость пойдет на спад, этот ковидный госпиталь обещают свернуть первым. Всего в Иркутской области сейчас 3982 мест для лечения COVID-19 в 48 больницах.

- К нам стало поступать больше молодых пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, - продолжает Владимир Хабудаев. – Из симптомов – низкая сатурация (уровень кислорода в крови) и температура выше 38 градусов, которая держится длительное время. Пациентов старше 65 лет привозят в основном в состоянии средней степени тяжести.

Из-за подъема заболеваемости о полном локдауне речи пока не идет, но новые ограничения продолжают вступать в силу. Теперь они коснулись аттракционов, игр, шоу, тематических выставок на открытом воздухе. С 19 июня только 50% посетителей смогут их посещать, и не более. А гости должны находиться в медицинских масках, обазятально.

- Я считаю, нужно ужесточить еще некоторые правила, - говорит Владимир Хабудаев. – Например, заставлять людей носить маски в супермаркетах не только на кассе.

Есть по словам Владимира Хабудаева и оптимистичные новости. С приходом третьей волны коронавируса резко увеличивается не только число зараженных, но и количество вакцинированных. Даже в социальных сетях пишут, что еще пару недель назад можно было прийти в поликлинику в любое время и сделать прививку, в очереди сидело максимум человек 5, а теперь у кабинетов настоящий аншлаг. Поэтому теперь принимают желающих только по записи. И это без объявления об обязательной вакцинации, которую уже ввели в некоторых регионах страны, а в Приангарье пока только обсуждают.

- Точные цифры не скажу, но прививки сделали примерно в два раза больше человек, чем до прихода третьей волны, - говорит Владимир Хабудаев. – Это правильное решение. Пандемию мы сможем победить, когда вакцину получат 70% населения. А люди у нас расслабились. Теперь, наверное, увидев, что происходит вокруг, все-таки стали активнее вакцинироваться.

КОНКРЕТНО

Как сделать прививку

Обратиться нужно в поликлиники Иркутска, но по предварительной записи. Кроме того, оставить заявку можно через порталы Госуслуги и кврачу38.ру.

Также пункты вакцинации открываются в торговых центрах Иркутска. Например, в «Яркомолле» это можно сделать ежедневно с 14.00 до 20.00. Подобные пункты работают также в ТЦ «Новый» (с 14.00 до 18.00), ТЦ «Юбилейный» (с 13.00 до 18.00), ТЦ «Европарк» (с 15.00 до 20.00). Кроме того, выездные бригады продолжают дежурить в садоводствах.

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