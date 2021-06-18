Главврач инфекционной больницы высказался об обязательной вакцинации в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за третьей волны пандемии коронавируса, в некоторых регионах страны уже всерьез рассматривают вариант введения обязательной вакцинации населения. Будет ли так в Иркутской области, где число заболевших и госпитализированных за неделю подскочила так, что в ковидных госпиталях уже не остается свободных коек.

- На оперативном штабе такой вопрос поднимался, - говорит корреспонденту «КП»-«Иркутск» главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. – Мнения такие высказываются. Но, как мне кажется, это вопрос федерального уровня. Обязательная вакцинация в первую очередь нужна для людей, которые подвержены риску заражения, например, врачи. Мы, работники инфекционной больницы, вакцинируемся от брюшного тифа, от кори. Без этого на работу не примут. Также нужно сделать и с прививкой от ковида. Заставлять остальных вакцинироваться или нет, вопрос спорный. Для детей же вакцины пока нет.

Владимир Хабудаев считает, что именно вакцина поможет остановить постоянные подъемы заболеваемости. В пример врач приводит Израиль. В Обетованной вакцинировались около 60% населения (среди людей старше 50 лет – и вовсе 90%, прим. Ред.), и уровень заражения коронавирусом упал до минимальных цифр. Кстати, на днях в Израиле даже отменили масочный режим.

- А мы, наоборот, расслабились, - говорит Владимир Хабудаев. – Маски носить перестали. А если и носим, то на подбородке, оставляя открытым нос. А именно через носоглотку мы дышим и через нее происходит заражение. Даже люди, которые переболели ковидом или поставили вакцину, могут быть носителями вируса при этом, не болея. Это подтвержденный факт. Что касается прививок, то с ними болезнь протекает намного легче. Нам нужно вакцинировать 70% населения, чтобы прекратить пандемию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

310 427 жителей Приангарья вакцинированы первым компонентом

117 274 – из них люди старше 60 лет

245 912 прошли полный курс вакцинации

(Данные на 18 июня 2021 года*)

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