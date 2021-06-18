Индийский и британский штаммы коронавируса угрожают переболевшим и вакцинированным: иркутский врач о третьей волне COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теперь уже официально. Врачи подтвердили, что в Иркутскую область пришла третья волна пандемии коронавируса. Число заболевших и госпитализированных за неделю подскочила так, что в ковидных госпиталях уже не остается свободных коек. Из 3546 мест в стационарах заняты 2638. Около 100 остается свободными, но это лишь в некоторых районах Приангарья. В день в больницы попадают от 100 до 200 человек. Вновь открываются амбулаторно-ковидные центры, где принимают пациентов с подозрением на COVID-19, а также тех, кто переносит болезнь в легкой форме. Для тех, же, кто не подхватил инфекцию вводятся новые ограничения. И похоже, не зря. О том, что ситуация действительно серьезная, рассказал главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.

- И возможно, она еще хуже, чем было в первую и во вторую волну, - говорит корреспонденту «КП» - Иркутск» Владимир Хабудаев. – Во вторую тоже было тяжело, но в этот раз подъем заболеваемости идет гораздо быстрее и прогрессивнее. За неделю в два раза больше больных. И в ближайшее время спада ждать не стоит.

И отличия между третьей волной пандемии от прошлых двух тоже есть.

- Во-первых, сдвинулся возрастной диапазон, - продолжает Владимир Хабудаев. – Если раньше в основном заражались люди от 65 лет, то сейчас коронавирус ударил по молодым. У нас в стационаре лежат около 12-13% пациентов, которым от 39 до 50 лет. Раньше таких было единицы. Впрочем, пожилых и сейчас много. Во-вторых, стало больше болеть детей. Это факт. В какой-то период в больнице на лечении находился 41 ребенок. Причем возраст детей вообще начинается с грудничков. Лечились, как подростки, так и 2-х- 5-месячные малыши. А еще ребята болеют тяжело. Обычно у них наблюдается высокая температура, которая держится несколько дней. А еще вирус сильно мутирует. У нас в регионе разгулялись британские и индийские штаммы. И они ударяют в основном по тем, кто уже переболел коронавирусом и по вакцинированным.

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