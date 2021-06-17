Ограничения из-за коронавируса в Иркутске: В ресторанах и кафе – не более 50% посетителей, танцплощадки закрыты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и прогнозировалось, ограничения из-за нового всплеска пандемии в Иркутской области продолжают усиливаться и буквально каждый день. Это неудивительно. Число инфицированных COVID-19 растет, в больницах все больше занятых коек. Вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса в Иркутске.

Итак, о новый мерах. Речь идет об общепите: кафе, бары и рестораны могут отныне заполняться лишь на 50%. И еще одна важная информация для любителей злачных заведений: танцевальные площадки в них теперь вообще закрыты.

Если соберетесь на экскурсию в музей, зоопарк или ботанический сад, помните, что в назначенный день можете не попасть. Пускают туда теперь только группами не более 5 человек.

Ограничения из-за коронавируса в Иркутске. Что касается концертов, с 16 июня в Приангарье перенесли гастрольные туры.

Например, горожане вновь не смогли попасть на выступление рэп-звезды Басты, которое было запланировано на 17-е июня. Бурятский театр оперы и балеты, чьи постановки были запланированы 2 9июня-11 июля, тоже отказались от поездки. Также сложнее будет достать билеты в кино, театр и цирк. Так как заполняемость залов не может превышать 50%.

А спортивные соревнования в регионе разрешены. Но только для самих спортсменов, а не для зрителей даже с рассадкой в полтора метра. Им остаются только онлайн-трансляции. И еще один важный момент для тех, у кого месячный и годовой абонент в спортзал. Фитнес-центры, спортивные секции, а также СПА-салоны, солярии и сауны закрывать не планируют. Но работать они могут при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Бассейны также можно посещать, но заполняться чаша может только на 50%.

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