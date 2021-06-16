Объявлено о переносе гастролей и уменьшении количества мест в кинотеатрах в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отмена гастролей в Иркутске 2021 все же произошла. Из-за повышения заболеваемости коронавирусом, в Иркутской области ввели новые ограничения. Итак, с 16 июня в Приангарье перенесены гастрольные и выездные концерты. Остальные выступления могут проводиться в концертных залах при условии 50% наполняемости от установленного количества зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В конце прошлой недели было решено не отменять концерты, но, эпидситуация говорит о том, что это необходимо сделать, - отметили в правительстве. - Все мероприятия будут перенесены на более поздний срок.

Отмена гастролей в Иркутске 2021 не единственное ограничение. Также, с 16 июня до 50% снизили заполняемость залов театров, кинотеатров и цирков.

Напомним, с прошлой недели кривая по числу инфицированных COVID-19 в Приангарье, впрочем, как во многих других регионах страны, пошла вверх. Число госпитализированных только за эти семь дней увеличилось сразу на 1000. В сутки на больничную койку попадает уже почти по 200 человек.

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