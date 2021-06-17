Коронавирус бьет по нервной системе, а у детей идет 100% поражение головного мозга: врач из красной зоны рассказала о новом всплеске пандемии в Иркутске

Врач красной зоны Ирина Гилева. Фото: правительство Иркутской области

Наступила в Иркутской области третья волна коронавируса или нет, официально еще не объявлено. Но, то, что коронавирус снова атакует, это факт. Число госпитализированных только за неделю увеличилось сразу на 1000 человек. Чем текущая обстановка в регионе отличается от прошлых двух волн, рассказала заведующая ковидным госпиталем №1 Ирина Гилева, которая работает в красной зоне.

О ТОМ, В КАКУЮ ВОЛНУ БЫЛО СЛОЖНЕЕ

- Тогда было намного страшнее, - говорит Наталья Гилева. – Было очень много пациентов в реанимации. Люди умирали очень быстро. И мы не знали, как им помочь. Сейчас смертей меньше. Состояние больных сейчас более стабильное. Мы уже можем предположить, какие осложнения у них возникнут.

ОБ УДАРЕ КОРОНАВИРУСА ПО НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

Коронавирус бьет не только по легким. Но и по нервной системе. Переболевшие пациенты меняются психически. У нас есть агрессивные пациенты. Они уходят в депрессию. Это подтверждают и неврологи. Выписавшись из больницы, через некоторое время у них остается астенический синдром. Это слабость, недомогания. Люди не могут спать.

О БОЛЕЗНЯХ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Сейчас стало болеть очень много детей. Во время первой и второй волны такого не было. Причем, у детей идет 100% поражение головного мозга. Это центральная нервная система.

О ВОЗРАСТЕ БОЛЬНЫХ

У нас, из 54 человек, которые находятся в нашем отделении – 37 – это люди от 40 до 50 лет

О ВАКЦИНАЦИИ

Я привилась. Как и мои пожилые родители. Перенесли они нормально. Было лишь небольшое повышение температуры. Считаю, что прививка от коронавируса, как и прививка от гриппа. Она не гарантирует полной защиты от заражения. Зато с ней вы точно перенесете болезнь в легкой форме и с наименьшими осложнениями.

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