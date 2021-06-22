Иркутянку оштрафовали за оставление младенца в закрытой машине в жару

Младенец полчаса провел в белом автомобиле один. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Об оставлении грудного ребенка в машине в жару одного в соцсетях рассказала неравнодушная женщина. Полиция организовала проверку. По словам родителей ребенка, он пробыл в автомобиле всего несколько минут. Однако, полицейские установили, что малыш был один не менее получаса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Были изучены записи камер видеонаблюдения, которые дали понять, что при температуре около +25 градусов, мальчик пробыл в авто не менее получаса, - говорят в региональном МВД. - В связи с этим, по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Матери малыша предстоит выплатить штраф, а также явиться 1 июля на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет разбираться эта ситуация.

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