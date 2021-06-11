Иркутянка в жару оставила грудного ребенка в салоне автомобиля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

То, что в салоне запертого автомобиля в жаркую погоду плачет грудной ребенок, оставленный родителями, на днях заметила жительница комплекса «Союз» в Иркутске. Женщина сняла мальчика на видео и выложила ролик в соцсети. Там это видео посмотрели и полицейские.

- Родителей мальчика вызвали в отдел полиции, где они дали устные пояснения по ситуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Там они отказались подписывать какие-либо документы. Инспекторы ПДН вынесли в отношении матери ребенка предостережение.

Как рассказал отец ребенка, отсутствие жены было связано с внезапно возникшими обстоятельствами и длилось всего несколько минут. Сейчас полицейские проверяют эту информацию. Если выяснится, что мальчик находился в салоне машины гораздо дольше, в отношении родителей будут приняты административные меры.

Также полицейские просят отозваться автора видео, для установления наиболее полной картины инцидента.

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