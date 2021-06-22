Мошенника «Артура», обманувшего 15 женщин из Усть-Илимска, задержали в Оренбурге
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Получить прибыль от инвестиций, иметь пассивный заработок с доходом от 70 до 130% предлагал лжеинвестор «Артур» в Инстаграме. Доверились мошеннику 15 жительниц Иркутской области. Накануне подозреваемый был задержан в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Приангарью.
- Следствие установило, что в мае этого года задержанный похитил у жительниц Усть-Илимска больше 100 тысяч рублей, - рассказывают полицейские. – Мужчина выдавал себя за представителя крупной компании, предлагал заработок путем инвестирования.
При этом доходы от вложений обещались просто огромные – от 70 до 130%. И за короткий срок. Начислить дивиденды пользователь соцсетей предлагал в срок от 1 до 7 дней. Для того, чтобы стать «клиентом» «Артура» нужно было написать ему в директ сообщение с фразой «Артур, дай шанс».
- Каждая из жертв выполнила поставленное условие, а после заполняла анкету и переводила деньги, - говорят сотрудники регионального МВД. - После перечисления средств дальнейший диалог внезапно прекращался, а созданная странница оказывалась удаленной.
Полицейские Приангарья нашли подозреваемого и выехали в Оренбургскую область, чтобы задержать 25-летнего «Артура», а также его подельника, который обналичил деньги.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
Во время обыска у задержанного нашли сим-карты, сотовые телефоны и интернет-оборудование, при помощи которых подозреваемый и совершал свои мошенничества. Суд посадили мужчину под домашний арест на время расследования. Следователи выясняют, есть ли еще пострадавшие от его деятельности.
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