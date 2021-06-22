14-летнего без вести пропавшего подростка разыскивают в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском разыскивают 14-летнего школьника Алексея Жигалова. Накануне его родственники сообщили в полицию о том, что мальчик пропал без вести. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции установили, что подросток вечером 21 июня ушел из дома, расположенного на проспекте Комсомольский 60/6, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, - сообщают в ведомстве.

Школьника разыскивают наружные наряды полиции. В том числе задействованы сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные.

Тех, кто владеет любой информацией о местонахождении подростка, просят незамедлительно обратиться в полицию.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 165 - 170 см, волосы прямые тёмно-русые, короткие, глаза серо-голубые, европейский тип лица.

Был одет: кепка чёрная с прямым (горизонтальным козырьком), футболка белого цвета с изображением черепа, шорты джинсовые до колен, кроссовки серого цвета с черной подошвой (сетчатые).

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