Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июня: 12 человек умерли от COVID-19 за сутки в Приангарье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 23 июня. Третья волна пандемии коронавируса в Приангарье отличается от первых двух. COVID-19 переносить сибиряки стали сложнее, много болеет молодых. С каждым днем растет число зараженных, увеличивается количество госпитализированных.

Сегодня, ежесуточный прирост заболевших +181. Количество инфицированных за время распространения коронавируса в Иркутской области возросло, таким образом, до 72 800.

На больничные койки за последние 24 часа попали 125 человек. В общей сложности в ковидных госпиталях региона сейчас медики борются за жизнь и здоровье 3533 пациентов. Среди них 198 инфицированных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июня: скончались еще 12 человек

Увы, летальные исходы не только продолжаются, но и в последние дни отмечен рост смертей среди заболевших. Так, сегодня стало известно о кончине еще 12 человек от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 унес жизни уже 2733 гостей и жителей региона, еще 290 зараженных им имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к гибели.

Радует, что большинство подцепивших заразу все-таки с ней справляются. За минувшие сукти выздоровели 44 человека, в их числе 18 детей. Всего COVID-19 в Приангарье переболели уже 69 993 инфицированных, среди них 6477 несовершеннолетних. В легкой форме сейчас также болеют 2124 сибиряка.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 июня.

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