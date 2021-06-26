Смотрели на город: парни, которых обвиняют в том, что они справили нужду на крыше собора в Бурятии, извинились

Смотрели на город: парни, которые залезли на храм в Бурятии, извинились. Фото: Улан-Удэнская епархия.

"Ночью на территорию Свято-Одигитриевского кафедрального собора проникли двое неизвестных, а третий остался снимать происходящее на камеру за забором. На видео попал момент, как один из правонарушителей стоит на соборе и справляет нужду. " Примерно такие сообщения о набирающем силу скандале в Бурятии уже переполнили интернет. Парней, которые залезли на храм, полицейские нашли. Их было двое. Но вот описанным выше способом они святыню не оскорбляли ( и хочется верить, что это так).

- 25 июня в ночное время в соцсетях Улан-Удэ было опубликовано видео, на котором неизвестный молодой человек взобрался на крышу одного из православных храмов города, - рассказывают в пресс-службе МВД Бурятии. - В результате проведенных розыскных мероприятий за три часа полицейские установили и задержали двух правонарушителей.Ими оказались 20-летние улан-удэнцы, не учащиеся и не работающие. Они пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок.

Что же делали "экстремалы", забравшись на крышу главного православного храма республики? Смотрели на город и ...делали селфи. Вот как это выглядит в рассказе самих "героев":

- Мы гуляли по Арбату ( так в Улан-Удэ называют центральную площадь, излюбленное место для отдыха горожан, расположенную недалеко от Дома правительства). Потом залезли на крышу собора. Хотели только на строительные леса залезть, но поднялись выше. Сели там, смотрели на город. Потом в телефоне копались минут 15, потом слезли...За этот поступок мне стыдно.

Его "подельник" вообще сильно напуган. И смог сказать только, что "опозорил себя родных и Бурятию".

-Мы проводим проверку по этому случаю, - говорит представитель СК Бурятии Оксана Верхотина. - Но уже можно сказать, что это не осквернение святыни в том смысле, о котором все говорят. Просто залезли наверх, смотрели на город.

Какое им грозит за это наказание, пока неясно.

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