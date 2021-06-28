Пережила раскулачивание и войну, а уж ковид и подавно: 101-летняя пенсионерка из Бурятии победила коронавирус

Пережила раскулачивание и войну: 101-летняя пенсионерка из Бурятии победила коронавирус. Фото: пресс-служба БСМП

То, что коронавирус по-прежнему можно победить в любом возрасте, своим примером доказала 101-летняя жительница Бурятии Цыпилма Жигжитова. Две недели назад ей диагностировали COVID-19. Причем заболела бабушка далеко не в легкой форме. В тяжелом состоянии ее доставили в терапевтическое отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи.

За 14 дней медикам БСМП удалось не только спасти жизнь Цыпилмы Жигжитовны, но и поставить ее на ноги. Сейчас долгожительница чувствует себя хорошо. Выписавшись из больницы она отправилась домой. Родные говорят, жажда жизни у бабушки не пропала.

- Мама пережила раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые, - говорит дочь пенсионерки Жаргал Дамдинова. - Все это очень тяжело прошлось по ее судьбе. А теперь, получается, еще и коронавирус пережила.

Цыпилма Жигжитова и все ее родственники уже поблагодарили врачей за чудесное спасение. И конечно пожелали долгих лет жизни, как у бабушки.

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