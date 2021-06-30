ИГУ подготовил недельный запас горячих обедов для врачей «красной зоны» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за наступления третьей волны коронавируса, которая теперь не щадит не только старшее поколение, но и молодежь, врачам в больницах и госпиталях вновь приходиться работать в круглосуточном режиме. «Комсомольская правда» совместно с Общественной палатой Иркутска ООО «Сервер», арт-галереей «Диас», Иркутским госуниверситетом, Иркутским фондом культуры, решили поддержать медиков «красной зоны». Мы организуем для врачей бесплатные обеды. Уже 1 июля ИГУ отправит первую партию горячих блюд в Иркутский перинатальный центр, где пациентов спасают 35 специалистов.

- Мы с удовольствием согласились поучаствовать в этой акции и оказать посильную помощь врачам, - рассказывает начальник управления социальной и внеучебной работы ИГУ Александр Манзула. – Понимаем, что ситуация сейчас сложная. Болеют как студенты, так и сотрудники нашего университета. Поэтому решили отблагодарить медиков за их работу. Целую неделю будем обеспечивать их питанием из нашей столовой. Что входит в обед? Полный комплект: первое, второе, салат, выпечка и морс.

Для тех, кто хочет последовать этому примеру и сделать доброе дело мы, по-прежнему, открыты для предложений. И готовы принимать заявки для других медучреждений города. Напоминаем, что все собранные средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении регулярно публиковаться в печати.

КАК ПОМОЧЬ

Реквизиты для перечисления средств:

(в платеже обязательно указать: благотворительные средства на организацию питания медиков в период пандемии)

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