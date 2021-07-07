Это какое-то проклятие: чемпиона мира из Бурятии 2 года мучает круглосуточная икота, врачи велели ждать. Фото: Андрей Пичугин

- Ни денег, ни сил не осталось, - рассказывает пауэрлифтер из Бурятии Андрей Пичугин корреспонденту «КП»-Иркутск». - В центре Вишневского в Москве смогли поставить диагноз, но как лечение прописали лишь таблетки от гастрита. Можно сказать, что домой вернулся ни с чем. Как только прилетел в Бурятию, икота вернулась. Еще этот локдаун, фитнес-залы закрыли, я остался без работы и соответственно без зарплаты.

Жизнь превратилась в кошмар

О проблеме «бурятского богатыря» Андрея Пичугина месяц назад узнала вся страна. Жизнь абсолютного чемпиона миру по армлифтингу уже несколько лет превращает в кошмар непрекращающаяся икота. 46-летний мужчина не может есть и спать. Его постоянно мучают головные боли, рвотные позывы и приступы удушья. В больницах республики разводили руками – никогда с таким не встречались и как лечить это неизвестно. Региональное министерство здравоохранения на просьбы помочь оплатить дорогостоящие исследования только руками разводили. Чем лечить, от чего?

В это время семье Пичугиных появились долгожданные первенцы. За свое счастье Андрей и его супруга боролись 10 лет.

- Всевозможных наград и достижений у меня за 46 лет хоть отбавляй. Буду лечиться ради семьи, ведь детям нужны здоровые родители, - говорит молодой отец.

Написал министру Мурашко

Через знакомого, который хотел помочь мужчине избавиться от вечной икоты, Андрей узнал. Как связаться с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и недолго думая, написал ему сообщение,где коротко объяснил свою проблему. На следующий день спортсмену по телефону сообщили: «ждем вас в центре имени Вишневского в Москве на обследования».

Там мужчина провел около двух недель. Всевозможные передовые и высокотехнологичные процедуры помогли врачам установить диагноз, над которым несколько лет ломали голову бурятские медики. Подтвердилось одно из предположений – грыжа пищевода. Именно она стала причиной бессонных ночей 46-летнего спортсмена. Но помочь пока нельзя - грыжа слишком мала и оперировать ее нельзя.

Надо ждать, возможно - годы

- Московские врачи сказали, что она может вырасти, и ее удалят, а может быть и такое, что она исчезнет сама. При этом неизвестно как долго грыжа будет расти и будет ли, - вздыхает Андрей Пичугин. - Меня отправили домой. Попросили держать их в курсе о моем самочувствии, а они в свою очередь будут созваниваться по видеосвязи с местной больницей, чтобы отслеживать мое состояние.

Сегодня мужчина уже две недели как вернулся на малую родину. Спортсмену из Бурятии в центре Вишневского пообещали передать информацию о возможности пройти лечение в Израиле. Пока новостей нет, но Андрей уже прекрасно понимает, что средств, которые запросит зарубежная клиника, ему никогда не собрать.

- Одно дело пожертвовать деньги больному ребенку, другое – здоровому лбу, как я. Даже представить такого не могу, - говорит Андрей. – Все что мне остается, это просить родных не обращать внимания на мою икоту. Ведь чем больше концентрируешься на проблеме, тем больше она болит.

Есть еще один вариант, который он думает прокачать, пока приходится ждать. Когда вырастет грыжа.

- Я попробую найти кого-то в традиционной восточной медицине, - считает он.- А еще, если существуют первоклассные врачи, то и хорошие шаманы, которые могут меня вылечить, тоже существуют. Главное - суметь найти такого человека.

Остается надеяться на то, что такой человек найдется. Или ситуация с грыжей изменится. «КП»-Иркутск обещает следить за состоянием спортсмена.

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