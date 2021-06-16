«Икаю по 8-10 дней подряд 24 часа в сутки»: чемпион мира по армлифтингу из Бурятии два года беспрестанно икает, а врачи не могут ему помочь. Фото: личный архив Андрея Пичугина

- Слышите? Я с вами нормально разговариваю – без икоты. У меня сейчас ремиссия. Спал ночью целых 6 часов, а не 1,5-2, как обычно. Для меня это такая радость, вы не представляете, - так начался разговор корреспондента «КП»-Иркутск» с Андреем Пичугиным из Улан-Удэ. Мужчина вот уже два года страдает от непрекращающейся икоты. Приступы начались во время отдыха в Таиланде, но были короткими и большого дискомфорта не доставляли. А потом… Жизнь 46-летнего Андрея превратилась в кошмар. Абсолютный чемпион мира по армлифтингу известный в Улан-Удэ как «бурятский богатырь» перестал спокойно спать и есть. Постоянные спазмы, колющая боль в горле и рвотные позывы, как и сама икота, длились порой 8-10 дней подряд, 24 часа в сутки. Даже представить невозможно!

- Друзья и родные уже привыкли к тому, что я могу резко начать задыхаться – бью себя со всей силы кулаком по груди и отпускает, - вздыхает Андрей Пичугин. -Перед сном с женой расходимся по разным комнатам, иначе она просто не высыпается. Проблема не только в шуме. Если я лягу во время приступа на кровать, она будет ходить подо мной ходуном. Другого выхода пока нет.

Неизвестный диагноз

В октябре прошлого года спортсмен переболел коронавирусом. После этого приступы икоты сильно участились. У атлета, у которого вся сила в руках, руки опустились. Врачи только успевали прописывать ему новые рецепты, лекарства облегчали симптомы, но ненадолго. Андрею Пичугину ставили различные диагнозы: гастрит, непроходимость двенадцатиперстной кишки, грыжа пищевода, эпилепсия и многие другие. Мужчина продолжал ходить по врачам, пить огромное количество препаратов и тратить на безрезультатное лечение деньги.

- Лучили методом «тыка», - говорит Андрей. – Можно понять. У них просто не хватает опыта, мой случай в их практике первый. Мне говорили, что икота вызвана из-за проблем с психосоматикой, прописали антидепрессанты, хотя никакого стресса я не испытывал. Затем у меня начались боли в почках из-за препаратов от эпилепсии. Поэтому я перестал пить горсть таблеток, как раньше. Я понял, что они больше вредят организму.

Штанга лечит

Мужчина перестает икать, только когда занимается в качалке, при пульсе 140 ударов в минуту. Фото: личный архив Андрея Пичугина

Облегчение приходит к мужчине только в качалке. Андрей привык тягать железо. При больших нагрузках пульс спортсмена достигает 140 ударов в минуту, и приступ икоты стихает. Но недуг не мешает мужчине работать и заниматься любимым делом - тренироваться самому и тренировать других. В 46 лет он имеет прекрасную атлетическую форму, постоянно занимается спортом и придерживается правильного питания. О своих буднях зале Андрей ежедневно рассказывает своим подписчикам в «Инстаграм». Последние два года его фолловеры следят еще и за тем, как мужчина справляется с бумажной волокитой, бесконечными очередями к врачам и поиском специалиста, который сможет хотя бы поставить верный диагноз.

Звонок из минздрава

Друзья и родные Андрея все это время пытались помочь ему найти выход из ситуации: искали врачей, распространяли информацию о нем в интернете и даже помогли дойти до республиканского минздрава.

- Я несколько раз обращался в наше министерство здравоохранения, чтобы получить квоту на ВМП, то есть высокотехнологичная медицинская помощь, - добавляет Андрей Пичугин. - Врачи говорили, что моя болезнь может быть связана с пищеварением и понадобится операция, при которой в желудок вживляют специальный зонд. Естественно, стоит лечение немалых денег. Однако в минздраве утверждали: «Это не входит в наши полномочия. Ничем помочь не можем». Спустя немного времени, когда я активно начал рассказывать о своей истории в местных пабликах и СМИ, квоту меня все-таки выделили. Но отправиться на обследование я мог только через 3-4 недели – очередь. За это время мое состояние могло ухудшиться в разы.

Один из журналистов, который готовил материал об истории атлета из Бурятии, решил помочь мужчине и передал ему мобильный номер самого министра здравоохранения России.

- Я отправил сообщение Михаилу Мурашко в мессенджер – полностью описал свою проблему и записал видеообращение, чтобы показать, какие сильные спазмы я испытываю во время икоты, - добавляет Андрей. - На следующий день мне перезвонили его помощники, пообещали помочь. Затем связались из исследовательского центра имени Вишневского. О том, что меня там ждут, сообщил директор центра.

Андрея будут обследовать лучшие специалисты, при этом на его плечи лягут затраты только на билеты в Москву и проживание на время лечения.

Планы после выздоровления

Андрей мечтает поскорее выздороветь и вернуться в Бурятию к жене и двум сыновьям. Фото: личный архив Андрея Пичугина

Сегодня Андрей Пичугин, как никогда близок к своей цели. Он отправился в столицу, где на днях его примут в центре Вишневского. Мужчина уверен, что его вылечат, и приступы икоты больше не будут мешать ему полноценно жить. Особенно это важно сейчас, ведь совсем недавно он стал папой.

- Несколько дней назад у меня родились близнецы! Мальчишки. Имена уже придумали. Мы с женой в браке уже 10 лет и ребятишек ждали давно. Всевозможных наград и достижений у меня за 46 лет хоть отбавляй. Буду лечиться ради семьи, ведь детям нужны здоровые родители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ее Величество впечатлило мужество родителей Адисы": о девочке из Бурятии, которой нужен самой дорогой в мире укол, узнала Королева Елизавета II (подробности)

Хирурги сделали один маленький надрез: в Бурятии спасли младенца со смертельно опасной патологией (подробности)

Вся надежда - на самый дорогой в мире укол: 115 млн рублей для спасения двухлетнего малыша из Читы пожертвовал миллиардер Алишер Усманов (подробности)