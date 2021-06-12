Хирурги сделали один маленький надрез: в Бурятии спасли младенца со смертельно опасной патологией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первенец - 3310 граммов. День рождения долгожданного малыша для молодых родителей из Бурятии омрачили слова врачей о страшной патологии. У новорожденного еще в роддоме диагностировали атрезию пищевода. Этот недуг приводит к смертельному исходу: пищевод, не имея сообщения с желудком, сросся с трахеей. Кислота легко могла попасть в дыхательные пути, что погубило бы жизнь, которая только началась.

На помощь республиканским врачам 11 июня из Иркутска в Улан-Удэ вылетел детский хирург Симон Полоян. Каждый час был важен. Коррекцию патологии было решено проводить малотравматичным торакоскопическим методом, буквально с помощью одного надреза.

- Ранее наши врачи проводили в таких случаях операции открытым доступом, то есть с помощью классических разрезов. С целью развития, расширения использования высокотехнологичных малоинвазивных технологий в этом году Детская республиканская клиническая больница активно сотрудничает с лучшими специалистами страны по разным профилям, чтобы перенять опыт и внедрить его, - рассказали в официальном «Инстаграм»-аккаунте медучреждения.

Так, ночью хирурги приступили к операции. Ассистировал местный врач, заведующий хирургическим отделением Зорьян Цыренов. Совместно с коллегой из Иркутска они смогли исправить патологию - соединить концы разобщенного пищевода младенца.

Сегодня за самочувствием новорожденного пациента наблюдают врачи реанимации. Малыш хорошо перенес операцию и его состояние оценивается как стабильное. Совсем скоро молодые родители смогут забрать своего долгожданного ребенка домой.

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